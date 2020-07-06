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София Ротару засветила роскошный особняк под Киевом за миллион долларов (фото)

STYLERПерсоны    06.07.2020 - 12:45
София Ротару засветила роскошный особняк под Киевом за миллион долларов (фото)
София Ротару (фото: sofiarotaru.official)

София Ротару показала фото своего загородного дома в Конча-Заспе

София Ротару засветила свой элитный особняк под Киевом, который расположен в живописной Конча-Заспе, в районе поселка Пятихатки.

Снимки оригинального дома и приусадебного участка звезда советской эстрады показала в Instagram. По некоторым оценкам, его стоимость превышает миллион долларов.

На серии фото - нестандартной формы дом с высокими потолками и огромными окнами утопает в цветах и зелени, с которыми, как говорят, очень любит возиться София Михайловна.

По некоторым данным, площадь дома составляет 120 метров квадратных, а участок расположен на 20 сотках. На территории есть теннисный корт, гостевой домик, беседка, мангал и огромный сад с деревьями и цветами.

София Ротару засветила роскошный особняк под Киевом за миллион долларов (фото)София Ротару засветила роскошный особняк под Киевом за миллион долларов (фото)София Ротару засветила роскошный особняк под Киевом за миллион долларов (фото)София Ротару засветила роскошный особняк под Киевом за миллион долларов (фото)

София Ротару отдыхает в своем особняке под Киевом (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Ранее София Ротару уверяла, что много лет живет в Киеве, а в Крым, где у нее особняк и гостиничный бизнес, не наведывается. Но вскоре вспыхнул грандиозный скандал из-за того, что певица отправилась в Москву на предновогодние гастроли и съемку всяких "огоньков".

Певицу даже заметили в компании Филиппа Киркорова, который закружил ее в танце на элитном корпоративе в Москве. Впрочем, в России тоже "разнесли" Софию Михайловну за то, что она ездит к ним на заработки, а деньги тратит на поддержку украинской армии.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Ротару
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