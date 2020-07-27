Заробітки Софії Ротару стрімко злетіли: скільки зараз отримує співачка

Українська співачка Софія Ротару стала заробляти набагато більше. Зірка збільшила свої гонорари в 4 рази. Такого вона не робила останні 20 років. Зараз корпоратив з виконавицею обійдеться в 70 тисяч доларів, хоча ще в 1998 році вартість виступу була 17 тисяч. Криза і пандемія Софію Михайлівну не бентежить, вона сміливо підіймає ціни на свої концерти.

Про нові "прайси" розповів промоутер і генеральний директор компанії "Ру-концерт" Євген Морозов.

"Я тут цікавий прайс знайшов 98 року. Докризовий. Гонорар Алли Пугачової у той час становив 25 тисяч доларів. Софія Ротару коштувала 17 тисяч доларів. У той час це були великі гроші. У 2000 роках з'явилася нова еліта. А де їм спілкуватися? На банкетах артистів слухати. Ось гонорари і злетіли", – Морозов розповів "Комсомольській правді".

Гонорар Софії Ротару за корпоратив зараз 70 тисяч доларів. Зірку все влаштовує і знижувати вартість вона не планує.

"Ціни ніхто з артистів не хоче опускати. А значить, наші зірки в найближчі півтора року будуть сидіти без роботи. Або будуть змушені опустити гонорар до 500 тисяч рублів", – підкреслив промоутер.

Також промоутер повідомив, що присутність Ротару або Пугачової на корпоративі в Москві означало статусність для людини, яка замовляла такий банкет.

"У нас кожен рік проводилися різні гала-вечері, куди приїжджала еліта на дорогих машинах: у чоловіків дорогі годинники, дами в Шопарді. Для чого це потрібно? Щоб пустити пил в очі, що ти надійний партнер. Тобто крута тачка і діаманти були символом надійного партнерства. Так само і з зірками. Якщо у тебе співає Пугачова або Ротару, значить, ти на коні", - резюмував він.

Як ми раніше писали, Софія Ротару засвітила розкішний маєток під Києвом за мільйон доларів (фото).