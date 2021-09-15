Кто зарабатывает больше всего в США и сколько эти же профессии приносят украинцам

Топ прибыльных профессий в США

Юрист. Средняя зарплата, как правило, превышает 100 тысяч долларов в год, хотя это зависит от уровня специализации.

Врач. В США медики могут заработать более 200 тысяч долларов при наличии достаточного опыта и образования. При этом следует заметить, что выучиться на врача в Штатах стоит немалых средств. Некоторые врачи "отбивают" вложенные финансовые ресурсы лишь за лет тридцать.

Врачи в США зарабатывают много (фото: pixabay.com)

Авиадиспетчер. Средняя годовая заработная плата работников системы обслуживания воздушного движения составляет 127 805 долларов (после получения сертификата, который, правда, часто нужно добывать более 10 лет).

Сертифицированный бухгалтер. Дипломированные бухгалтеры в начале карьеры имеют годовую з/п в районе 70 тысяч долларов. Но с опытом растут и цифры.

Девелопер. Средняя заработная плата у представителей девелопмента составляет около 100 тысяч долларов, а самая высокая - превышает 200 тысяч долларов. При этом стоит иметь как минимум степень бакалавра в области недвижимости, бизнеса, финансов или смежных отраслей.

Менеджер проектов. В США люди, которые создают детальные планы проектов, предлагают бюджеты и "разруливают" вопросы в персонале и оборудовании, очень ценятся. Средняя годовая заработная плата на этом посту составляет 120 738 долларов.

Механик лифта. Да-да, вы не ошиблись. Оказывается, в Штатах представители этой профессии, которая даже часто не требует получения высшего образования, зарабатывают довольно не плохо. Сегодня, согласно статистическим данным, 20% всех механиков-лифтеров получают в США более 100 тысяч долларов.

Дорожная медсестра. Люди этой профессии помогают восполнить пробелы в районах, где не хватает медсестер, а потому пользуются огромным спросом. Среднегодовая зарплата медсестер составляет 108 070 долларов. Кроме того, им предоставляются льготы и премии.

Электромеханик линейных сооружений электросвязи. Большинство из этих профессионалов в США зарабатывают около 82 тысяч долларов ежегодно, но опытные сотрудники сектора могут сделать гораздо больше. Хотя работа, конечно, рискованная.

Работники в правительстве. Как пишет Lifehacker люди, которые работают в американском правительстве на административных и обслуживающих должностях, зарабатывают больше 90 тысяч долларов в год. При этом, за пределами правительства за свой труд они бы получали на 30% меньше средств.

Скрам-мастер. Средняя базовая зарплата специалиста, который оптимизирует процессы компании, повышая их эффективность достигает 95 167 долларов. В основном такие специалисты востребованы в ІТ-сфере, но технических знаний они могут и не иметь.

А как в Украине?

Если же сравнить зарплаты по выше перечисленным профессиям в США и Украине, то получится следующая картина.

Например, на популярных сайтах поиска работы, компании ищут юристов на зарплату в 29 тысяч гривен. Это при самых лучших раскладах. В год получается сумма 348 тысяч (примерно 13 тысяч долларов). Но средняя з/п по Киеву, например, составляет 16 тысяч гривен в месяц (или плюс-минус 600 долларов).

О зарплатах врачей в Украине уже можно слагать легенды. Хотя, конечно, в частных медицинских учреждениях с этим аспектом ситуация выглядит значительно лучше. Так, средняя зарплата врача общей практики в Киеве достигает 45 тысяч гривен.

Врачи в Украине в государственных медучреждениях зарабатывают не очень большие деньги (фото: РБК-Украина)

Авиадиспетчеров у нас ищут на стартовую зарплату в примерно 22 тысячи гривен. Работу бухгалтера CPA оценивают в среднем так же. Девелоперы имеют немножко больше - в районе 30 тысяч гривен. Хотя иностранные компании в Украине ищут специалистов на з/п до 100 тысяч. Менеджеры проектов тоже могут заработать около 40 тысяч гривен.

В целом в Украине сегодня, без сомнения, самые высокооплачиваемые представители IT-профессий.

Хотя также на приличные заработные платы претендуют менеджеры по продажам, сотрудники на производство и инженеры. Например, хороший начинающий инженер со знанием английского языка может получать 500-800 евро на старте (то есть, до 10 тысяч долларов в год).