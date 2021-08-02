У этих профессий будут самые прибыльные зарплаты: они нужны везде!

Самые высокооплачиваемые профессии в Украине - это в основном IT-рынок. Там ежедневно есть тысячи вакансий, которые очень хорошо оплачиваются.

Об этом в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" рассказала эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Специалист сообщила, что больше всего высокооплачиваемых вакансий есть на IT-рынке.

"Их много, если мы говорим о вменяемых и адекватных, они нужны везде. Если говорить о профессионалах, то больше всего горит в этом смысле рынок IT-специалистов. Крупные работодатели жалуются, что у них по тысяче-полторы вакансий. Это большие аутсорсинговые компании, у которых много запросов от иностранных и отечественных заказчиков. Соответственно, количество специалистов, которые могли бы заняться проектом, и количество проектов, которые требуют этого, — большая разница", - рассказала Пашкина.

Но есть и другие сферы, где сейчас остро стоит вопрос с нехваткой кадров. Например, это менеджеры по продажам, сотрудники на производство, инженерия.

"Пользуются спросом менеджеры по продажам, они должны получать довольно пристойные деньги, так как рынок развивается. Торговля немного оправилась от локдауна и тоже предлагает неплохие деньги. Производство всегда требовало специалистов, и хороший начинающий инженер с английским языком может получать 500-800 евро на старте", - отметила эксперт по трудоустройству.

Сейчас в Украине много сфер, где нужны хорошие специалисты. За это работодатели готовы платить внушительные суммы денег.

"Много профессиональных сфер требуют хороших специалистов и за это готовы переплачивать, потому что в этом году, к сожалению, вступительная кампания показала, что мы любим менеджеров, юристов, филологов, психологов и так далее, а инженеры и IT-шники не очень популярны. Соответственно, дефицит будет продолжаться и зарплаты будут расти", — сказала она.