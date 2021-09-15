Хто заробляє найбільше у США і скільки ці ж професії приносять українцям

Топ прибуткових професій у США

Юрист. Середня зарплата, як правило, перевищує 100 тисяч доларів у рік, хоча це залежить від рівня спеціалізації.

Лікар. У США медики можуть заробити більше 200 тисяч доларів при наявності достатнього досвіду і освіти. При цьому слід зауважити, що вивчитися на лікаря у Штатах коштує чималих коштів. Деякі лікарі "відбивають" вкладені фінансові ресурси лише за років тридцять.

Лікарі у США заробляють багато (фото: pixabay.com)

Авіадиспетчер. Середня річна заробітна плата працівників системи обслуговування повітряного руху становить 127 805 доларів (після отримання сертифікату, який, щоправда, часто потрібно здобувати більше 10 років).

Сертифікований бухгалтер. Дипломовані бухгалтери на початку кар'єри мають річну з/п в районі 70 тисяч доларів. Але з досвідом зростають і цифри.

Девелопер. Середня заробітна плата у представників девелопменту становить близько 100 тисяч доларів, а найвища - перевищує 200 тисяч доларів. При цьому варто мати як мінімум ступінь бакалавра в галузі нерухомості, бізнесу, фінансів чи суміжних галузей.

Менеджер проєктів. У США люди, які створюють детальні плани проєктів, пропонують бюджети та "розрулюють" питання у персоналі та обладнанні, дуже ціняться. Середня річна заробітна плата на цій посаді становить 120 738 доларів.

Механік ліфта. Так-так, ви не помилилися. Виявляється, у Штатах представники цієї професії, яка навіть часто не потребує здобуття вищої освіти, заробляють досить не погано. Сьогодні, згідно зі статистичними даними, 20% усіх механіків-ліфтерів отримують у США більше 100 тисяч доларів.

Подорожня медсестра. Люди цієї професії допомагають заповнити прогалини в районах, де не вистачає медсестер, а тому користуються величезним попитом. Середньорічна зарплата медсестер становить 108 070 доларів. Крім того, їм надаються пільги та премії.

Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку. Більшість з цих професіоналів у США заробляють близько 82 тисяч доларів щорічно, але досвідчені співробітники сектору можуть зробити набагато більше. Хоча робота, звісно, ризикована.

Працівники в уряді. Як пише Lifehacker, люди, які працюють в американському уряді на адміністративних і обслуговуючих посадах, заробляють більше 90 тисяч доларів на рік. При цьому, за межами уряду за свою працю вони б отримували на 30% менше коштів.

Скрам-майстер. Середня базова зарплата спеціаліста, який оптимізує процеси компанії, підвищуючи їхню ефективність, сягає 95 167 доларів. Переважно такі спеціалісти затребувані в ІТ-сфері, але технічних знань вони можуть і не мати.

А як в Україні?

Якщо ж порівняти зарплати за вище перечислені професії у США і Україні, то вийде наступна картина.

Наприклад, на популярних сайтах пошуку роботи, компанії шукають юристів на зарплату у 29 тисяч гривень. Це при найкращих розкладах. В рік виходить сума 348 тисяч (приблизно, 13 тисяч доларів). Але середня з/п по Києву, наприклад, складає 16 тисяч гривень у місяць (або плюс-мінус 600 доларів).

Про зарплати лікарів в Україні вже можна складати легенди. Хоча, звісно, у приватних медичних закладах з цим аспектом ситуація виглядає значно краще. Так, середня зарплата лікаря загальної практики у Києві досягає 45 тисяч гривень.

Лікарі в Україні в державних медзакладах заробляють не дуже великі гроші (фото: РБК-Україна)

Авіадиспетчерів в нас шукають на стартову зарплату в приблизно 22 тисячі гривень. Роботу бухгалтера CPA оцінюють в середньому так само. Девелопери мають трошки більше - в районі 30 тисяч гривень. Хоча іноземні компанії в Україні шукають спеціалістів на з/п до 100 тисяч. Менеджери проєктів теж можуть заробити близько 40 тисяч гривень.

В цілому в Україні сьогодні, без сумніву, найбільш високооплачувані представники IT-професій.

Хоча також на пристойні заробітні плати претендують менеджери з продажу, співробітники на виробництво та інженери. Наприклад, хороший початківець інженер зі знанням англійської мови може отримувати 500-800 євро на старті (тобто, до 10 тисяч доларів на рік).