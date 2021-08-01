Эти профессии могут исчезнуть к 2030 году: на кого учиться уже не стоит

Ученые неоднократно заявляли о том, что в будущем некоторые профессии могут потерять актуальность. Это вакансии постепенно заменят машины и люди с соответствующими дипломами окажутся не у дел или будут вынуждены обучаться новой профессии.

Какие профессии станут менее актуальными или полностью исчезнут, рассказали в исследовании "Развитие корпоративной социальной ответственности" на платформе Career Hub.

Эксперты считают, что через 10 лет информационные технологии проникнут в большинство сфер деятельности человека. Спросом будут пользоваться те работники, у которых будет знание технологий и способность к креативному мышлению.

Еще одним важным фактором для работника будущего станет умение коммуницировать с другими людьми, способность быстро вливаться в коллектив и активное взаимодействие с командой. Работодатели будут отдавать предпочтение тем, кто может с окружением быстро найти общий язык.

Исследование показывает, что важным станет также стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность, так как вполне вероятно, что в нашей жизни удаленные работы вне офиса, гибкие графики и возможность работать из любой точки, останутся теперь надолго.

Кроме того, исследователи проанализировали развитие сетей, продвижение цифровых валют, развитие искусственного интеллекта и роботехники и назвали ряд профессий, которые скорее всего исчезнут до 2030 года.

Финансовый аудитор

Бухгалтер

Экономист

Юридический консультант

Секретарь

Риелтор

Водитель

Спортивный комментатор

Агроном

Грузчик

Разнорабочий

Упаковщик

Торговый работник

Какие профессии в 2030 году могут стать очень актуальными:

Космический пилот и пилотесса

Менеджер по этическим вопросам

Консультант цифровой реабилитации

Компаньон для пожилых людей

Куратор личной памяти

Менеджер путешествий в виртуальной реальности

Контролер магистралей

Производитель частей тела

Советник по цифровым валютам

Хирург для увеличения памяти

Дизайнер мусора

Также будут развиваться и станут более популярными такие профессии: