Эти профессии могут исчезнуть к 2030 году: на кого учиться уже не стоит
Ученые неоднократно заявляли о том, что в будущем некоторые профессии могут потерять актуальность. Это вакансии постепенно заменят машины и люди с соответствующими дипломами окажутся не у дел или будут вынуждены обучаться новой профессии.
Какие профессии станут менее актуальными или полностью исчезнут, рассказали в исследовании "Развитие корпоративной социальной ответственности" на платформе Career Hub.
Эксперты считают, что через 10 лет информационные технологии проникнут в большинство сфер деятельности человека. Спросом будут пользоваться те работники, у которых будет знание технологий и способность к креативному мышлению.
Еще одним важным фактором для работника будущего станет умение коммуницировать с другими людьми, способность быстро вливаться в коллектив и активное взаимодействие с командой. Работодатели будут отдавать предпочтение тем, кто может с окружением быстро найти общий язык.
Исследование показывает, что важным станет также стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность, так как вполне вероятно, что в нашей жизни удаленные работы вне офиса, гибкие графики и возможность работать из любой точки, останутся теперь надолго.
Кроме того, исследователи проанализировали развитие сетей, продвижение цифровых валют, развитие искусственного интеллекта и роботехники и назвали ряд профессий, которые скорее всего исчезнут до 2030 года.
- Финансовый аудитор
- Бухгалтер
- Экономист
- Юридический консультант
- Секретарь
- Риелтор
- Водитель
- Спортивный комментатор
- Агроном
- Грузчик
- Разнорабочий
- Упаковщик
- Торговый работник
Какие профессии в 2030 году могут стать очень актуальными:
- Космический пилот и пилотесса
- Менеджер по этическим вопросам
- Консультант цифровой реабилитации
- Компаньон для пожилых людей
- Куратор личной памяти
- Менеджер путешествий в виртуальной реальности
- Контролер магистралей
- Производитель частей тела
- Советник по цифровым валютам
- Хирург для увеличения памяти
- Дизайнер мусора
Также будут развиваться и станут более популярными такие профессии:
- Управление штучным интеллектом
- Анализ и управление данными
- Диджитал-продвижение, диджитал-сервис, диджитал-продажи
- Специалист по цифровым финансам, консультант по диджитал-валютам
- Редакторы персональных страниц в соцсетях
- Специалисты по кибербезопасности
Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые популярные специальности у студентов за границей.
А также мы рассказывали о том, какие профессии можно будет получить в университете новейших технологий в Украине.