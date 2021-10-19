Для запуска украинских ракет в Канаде постоят космодром: уже анонсирован первый пуск

В Канаде построят стартовый комплекс для запусков космических аппаратов на украинском ракетоносителе "Циклон 4М". Космодром начнут возводить в конце 2021-го в провинции Новая Шотландия, а первый запуск могут осуществить через два года.

Об этом 19 октября сообщил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в своем Facebook .

Чиновник отметил, что в настоящее время "решены все бюрократические вопросы с обеих сторон", и сегодня с президентом и главным исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье были согласованы детали в рамках реализации совместного проекта в космической отрасли.

Матье проинформировал, что уже существуют предварительные договоренности с компаниями из США по запуску их спутников украинской ракетой "Циклон-4М".

В проекте также принимают участие украинские предприятия "Конструкторское бюро "Южное имени М.К. Янгеля" и "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова".

Уруский уточнил, что первый запуск планируется ориентировочно на конец 2023 года.

Реализация отдельных аспектов украинской-канадского проекта "Циклон-4М" предусмотрена Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2021-2025 годы. Рада должна принять документ в ближайшее время.

Для первой ступени ракетоносителя еще предстоит создать маршевый двигатель РД-870 тягой 80 тс.

Чиновник добавил, что реализация проекта "будет способствовать выходу нашего государства на рынки предоставления услуг по выводу космических аппаратов на околоземную орбиту".