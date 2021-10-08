Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью РБК-Украина рассказал, для чего Украина строит свою космическую ракету и когда начнет освоение Луны.

Во времена Советского Союза украинские космические предприятия производили по 100 ракет в год, но сейчас эти процессы фактически остановлены. Еще в 1990-х и на старте 2000-х эта отрасль продолжала более-менее активно функционировать, но после 2014 года и начала войны с Россией пришла в упадок. Сложное экономическое положение и разрыв коопераций с РФ сказались на ней особенно тяжело.

Не добавила оптимизма и череда провалов. Так, один за другим завершались неудачами и крупными выплатами кредиторам международные проекты "Морской старт" (Украина, Россия, США, Норвегия), "Циклон-4" (Бразилия и Украина) и "Лыбедь" (Украина, Канада, Россия).

Новая попытка покорить дальние уголки Вселенной началась в 2020 году. Власть объявила о планах по запуску первого украинского спутника и постройке первой украинской ракеты. Эти идеи изложены в Космической программе на 2021-2025 года, которую в конце сентября утвердил Кабинет министров. Общий бюджет этой затеи – почти 40 млрд гривен.

Почему украинская власть начала активно засматриваться в космос и сможет ли она реализовать свои планы – в интервью РБК-Украина рассказал главный разработчик программы и руководитель Госкосмоса Владимир Тафтай.

– Кабмин 29 сентября наконец-то утвердил законопроект о Космической программе Украины на 2021-25 годы. Процесс согласования документа длился почти полгода. С чем связана была такая задержка?

– Да, это длилось дольше, чем я ожидал. Мы со своей стороны проделали очень большую работу. Март и апрель ушли на то, чтобы переписать почти полностью эту программу. Мы изменили подход к ней.

Что такое вообще космическая программа? Это основной документ, по которому ведется космическая деятельность в Украине, это документ, на основании которого выделяются деньги, который определяет приоритеты государства в этой сфере.

С другой стороны, это закон. Который необходимо написать, пройти согласование в Кабмине, потом вынести в Верховную раду, которая также может потребовать время на утверждение. То есть это достаточно большой отрезок времени, плюс надо учитывать еще и бюджетный процесс – получение денег на эту программу.

Другими словами, от момента начала работы по программе до момента ее финансирования может пройти год. А это означает, что если я запишу в Космической программе какое-то четкое решение с четким исполнителем, то на момент, когда его будут реализовывать, оно будет уже устаревшее.

– И как решить эту проблему?

– Один из принципиальных вопросов, который я внес в эту программу, я убрал из нее исполнителей. То есть там есть только требования со стороны государства, например, спутниковая система и легкая ракета-носитель. Это те задачи, которые необходимо выполнить в интересах государства, и тот, кто сможет предложить их решение, будет их реализовывать.

У нас есть государственные предприятия, уже появился частный сектор. Может, они что-то предложат? Может, какой-то университет будет создавать спутники, а, может, КБ "Южное"? Важно только, чтобы это был национальный продукт.

– Но в этом же есть и определенная опасность, что производители не справятся. Например, вы уверены, что украинский частный сектор сможет создать ракету-носитель, как это предусмотрено Космической программой?

– Что касается ракетоносителя, то абсолютно четко понятно, что это нереализуемо на сегодняшний день в рамках частного бизнеса. Поскольку создание такого проекта подразумевает наличие инфраструктуры, производственных мощностей, испытательных площадок. Мы прекрасно понимаем, что это узкий сектор и де-факто, кроме "Южмаша", вряд ли кто может это сделать.

С другой стороны, проекты по созданию спутников – это вопрос, который может обсуждаться (с частным сектором, – ред.). У нас уже есть Киевский политехнический институт, который создает свои спутники, у нас есть КБ "Южное".

То есть существует как минимум два потенциальных участника такого тендера и почему бы им не посоревноваться в представлении наилучшего проекта по срокам, по времени, по качеству. Наша задача будет выбрать то, что будет лучше всего отвечать задачам и требованиям страны.

– Год назад я брал интервью у вице-премьера Олега Уруского и он сообщил, что президент поставил задачу создать космическую ракету до конца срока своей каденции, то есть фактически до 2024 года. Ваше мнение, это реалистичная задача или больше планы на далекое будущее?

– Президент Украины Владимир Зеленский придает большое значение развитию космической отрасли в нашей стране. Совместно с Минстратегпромом мы активно работаем над воплощением в жизнь тех задач, которые поставил глава нашего государства, в том числе и над созданием космической ракеты. И во всем этом мы руководствуемся одной целью – сделать далекий для всех космос близким и понятным каждому.

Для этого мы выбираем прагматические подходы. Все цели, прописанные в Космической программе, в том числе и создание космической ракеты, они не просто реалистичны, а такие, которые обязательно должны быть выполнены в рамках этой программы. По истечению пяти лет мы должны получить эти проекты готовыми и работающими. Я сознательно убрал из Космической программы задачи, которые не будут реализованы в виде продукта по ее окончанию.

– Например, какие? Интересно, что, по вашему мнению, Украина ни при каких условиях не смогла бы сделать? Возможно, наземный космодром?

– Вы знаете, что географически Украина не может производить запуски со своей траектории, потому что нет траектории, по которой сможет лететь ракета. Ее ступени могут упасть на Турцию или куда-нибудь на Кавказ. Поэтому запуск мы можем производить только с морской платформы в Атлантическом океане.

Такой морской космодром будет исключительно для нашей легкой ракеты, которую Украине будет под силу сделать и обслуживать. Ведь важно не только сделать, но и важно, чтобы это было экономически эффективно в использовании в дальнейшем.

Например, по этому ракетоносителю, который мы закладываем, ожидаем, что способность его вывода на орбиту будет порядка 700 кг. Это именно та ракета, которая будет интересная нам для запуска наших спутников, плюс параллельно мы создаем экспортный потенциал, ведь, безусловно, мы будем и на коммерческой основе запускать спутники других стран.

– Можете рассказать конкретнее, что это за ракета, начато ли ее производство, когда она сможет уже полететь?

– Это ракета легкого класса, которая будет создана в рамках этой Космической программы и для этого, безусловно, необходимо финансирование.

– Насколько я помню, объем финансирования на нее по проекту Космической программы около 1,3 млрд гривен.

– Нет, 4,8 млрд гривен. А 1,3 млрд – это было на проект "Циклон-4М" и это было частичное финансирование. В финальном виде программы я его вообще исключил, потому что в этом космическом проекте мы как страна не участвуем, там участвуют наши предприятия на коммерческой основе.

Это проект Канады, но с нашей ракетой. Да, это очень важный для нас проект, но в то же время мы не являемся соучредителями или участниками этой компании. Инвестировать, я считаю, мы должны только в те проекты, которые являются нашей собственностью.

– Запуск "Циклона-4М" планируется с канадского космодрома уже в следующем году?

– Я не готов ответить по срокам запуска. Я знаю, что в этом году планируется закладка первого камня, а первый запуск, я думаю, будет где-то в 2024 году.

– Вернемся к нашей Космической программе. Остался последний шаг к ее запуску – Верховная рада. Вы уверены, что депутаты поддержат ее?

– Почему я с высокой долей уверенности говорю о том, что она будет реализована, потому что у нас есть поддержка нашего правительства и нашего президента. Такая отрасль как космос не существует исключительно на коммерческой основе.

Можно рассказывать о каких угодно частных и коммерческих проектах, но все они в той или иной мере поддерживаются правительством тех или иных стран. У нас ситуация аналогична. Создание такие проектов требует участия государства.

С одной стороны, это высокоэффективные проекты, так как у них большая добавочная стоимость. По статистике один инвестированный в космос доллар возвращает 6-7 долларов. Но эти проекты не считаются в микроэкономическом масштабе, они считаются только в макроэкономике. Например, создание ракетоносителя – это сотни предприятий, участвующие в процессе, это миллионы, а иногда и миллиарды уплаченных налогов.

Например, на сегодняшний момент наши космические предприятия не получают госфинансирования, так как нет Космической программы, тем не менее около 1 млрд гривен налогов они уплатили. Другими словами, для страны – это выгодный бизнес. Если мы еще и можем вложить туда денег и увеличить этот эффект, то это будет очень здорово.

– Президент Зеленский – главный инициатор вливания денег в украинскую космическую отрасль? Он "толкает" этот проект?

– Мы смогли донести президенту важность этого вопроса. И теперь президент поддерживает это и понимает значимость космической отрасли. По сути дела, наверное, впервые за последние 20 лет мы имеем поддержку на высшем уровне космической отрасли. Поэтому я так уверен, что у нас будет и Космическая программа, и финансирование всех проектов, которые в нее заложены.

– Вы же общались лично с Зеленским по этим вопросам? Он излагал какие-то свои пожелания, кроме уже озвученных планов по ракете и спутникам? Можете приоткрыть занавес, что ему как человеку интересно в этой сфере, например, освоение Луны, Марсианская программа?

– Нужно признать, что Зеленский задает очень правильные и практичные вопросы. Он сконцентрирован на создании кластера национальных производителей в космической сфере. И это очень важно, так как является, собственно говоря, базой для реализации космических проектов. Например, возвращаясь к ракете легкого класса. Чем она еще примечательна? Тем, что эта ракета чисто украинская. Все ее компоненты будут произведены в Украине…

– И двигатели?

– …и двигатели, в том числе.

– Ракетные двигатели РД, которые в основном производит Россия, – это же главная "загвоздка" для создания наших ракет.

– Да, это и "загвоздка", и "ахиллесова пята". Это была существенная проблема в реализации наших проектов. Российские ракетные двигатели стояли на американских ракетах и, например, на наших ракетах "Зенит", которые мы запускали с "Морского старта". Сейчас мы уходим полностью от зависимости от РФ и, соответственно, это дает возможность говорить нам, что это 100% реализуемый проект.

– Это в планах только или уже есть конкретное понимание, что мы создаем свой ракетный двигатель не хуже, чем российский?

– Так как ракета, которую мы создаем, будет меньше, то и двигатель к ней будет меньше. Безусловно, необходимые проработки уже проведены, и мы понимаем, что это реализуемая вещь.

– Какой предусмотрен общий размер расходов на реализацию Космической программы?

– Надо понимать, что есть две суммы: 15 млрд гривен – это расходы из госбюджета и 25 млрд – со стороны частных инвесторов и других участников этого процесса. То есть бюджетное финансирование это исключительно 15 млрд гривен и на самом деле это очень небольшая сумма. Получается, что вся Космическая программа наша на 5 лет составляет около 600 млн долларов, а для сравнения бюджет NASA – 20 млрд долларов на 1 год.

За счет чего получается такая ситуация? За счет того, что у нас уже есть "Южмаш", КБ "Южное" и ряд других предприятий, таких как "Хартрон", которые уже имеют производственную базу. То есть нам не нужно заново создавать производство, испытательные стенды и т.д. Это именно то, что позволяет нам за очень небольшие деньги реализовывать очень серьезные проекты.

– С 2014 года наши космические предприятия не сотрудничают с Россией ни в каком виде?

– События 2014 года очень сильно повлияли на эту сферу и на данный момент фактически совместная работа сведена к минимуму.

– Буквально два или три года назад было сообщение в СМИ, что российская компания S7, выкупившая проект "Морской старт", якобы договорилась с "Южмашем" о поставках ракет "Зенит". Действительно ли была такая договоренность?

– На данный момент такой работы не ведется. Все работы по "Морскому старту" остановлены, и платформа для запуска ракет и корабль перемещены куда-то на Дальний Восток. Сам проект, насколько я знаю, не планируется реализовывать.

– Украина в этом космическом проекте еще должна каким-то инвесторам деньги?

– Есть определенные взаимоотношения Украины, но не с компанией S7, а с "Боингом", в аспекте реализации этого проекта. Этот вопрос сейчас в процессе урегулирования.

– Хочу спросить про еще один масштабный космический проект, к которому вы, кстати, имели отношение. Речь о совместном проекте с Бразилией "Циклон-4", который подразумевал запуск украинской ракеты с бразильского космодрома. Этот проект завершился провалом. Недавно Верховная рада даже создала временную следственную комиссию для расследования причин этой неудачи. Можете вы сейчас сказать свое мнение, почему проект не состоялся и кто в этом виноват?

– Есть формальная причина прекращения проекта – это выход Бразилии из него. Но на самом деле причин, конечно, много. Было много внутренних бразильских причин для принятия такого решения. Хотя, на мой взгляд, это было не экономически обоснованное решение. Тем не менее, это политическое решение было принято, и Бразилия завершила участие в проекте.

– Проблем со стороны Украины вы не усматриваете? Мы были готовы продолжать этот проект?

– Мы были абсолютно готовы. Более того, на момент выхода Бразилии из этого проекта около 80-90% оборудования уже было изготовлено. Украина была полностью готова продолжать проект.

– Есть много конспирологических версий и слухов о том, кто повлиял на Бразилию, чтобы она вышла из проекта. Называют Россию и США.

– Да, конспирологии тут много, но результат есть результат. Поэтому мы отойдем от слухов и конспирологии и можем констатировать только свершившийся факт.

– Перейдем ко второму громкому космическому провалу Украины. Какая на данный момент ситуация с нашим спутником "Лыбедь"? Есть ли какие-то возможности вернуть его из России или пусть уже и лежит там на складе, пылится?

– Там достаточно сложная ситуация. Деньги мы Канаде уже все выплатили, но ситуация все еще сложная. Мы сейчас очень активно работаем над поиском правильного решения по выходу из этой кризисной ситуации.

В ближайшее время мы планируем вынести разработанный план действий на Кабмин. Пока что мы эту работу ведем в закрытом формате, так как там есть определенные, скажем так, очень чувствительные моменты. После утверждения правительством эта программа действий, скорее всего, станет публичной.

– Можно ли узнать хоть какие-то общие ее аспекты? Какие наши главные цели: получить спутник, получить деньги или еще что-то?

– Наша задача немножко другая. У нас изначально была задача получить собственный ресурс и это та задача, над решением которой мы работаем.

– Перейдем к современным проектам. Подготовка к запуску спутника "Сич-2-30" идет по плану, срывов не предвидится?

– Подготовка идет по плану, проведена большая часть наземной отработки. По плану запуск должен быть в декабре, и я думаю, что он именно в этом месяце и состоится.

– Насколько я понимаю, самый сложный технический аспект – это сделать адаптацию нашего спутника с американской ракетой?

– Адаптация – это действительно непростой момент и над ним сейчас ведется работа. По крайней мере, все запланированные испытания были сделаны, и они прошли без замечаний. То есть на данный момент у нас есть полная уверенность, что все должно быть вовремя и в соответствии со сроками.

– Как вы относитесь к заявлениям, что данная модель спутника уже является устаревшей, что у него низкая разрешительная способность (7,8 метров на местности, - ред.) и скорость передачи информации? Вы не согласны с тем, что это просто пиар-акция для страны, а не реальная потребность в такого качества спутнике?

– Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся на пару недель назад. Тогда мы запустили систему раннего обнаружения пожаров. Почему эта система так важна? Потому что она позволяет в течение нескольких часов определить источник возгорания и дать соответствующую информацию спасателям и местным властям.

Вспомните 2020-й год, когда весь Киев был в дыму. Почему так произошло? Потому что когда возникли возгорания, то их вовремя не устранили. Своевременное обнаружение таких пожаров является очень важным. При этом мы сейчас используем спутниковые данные в этой системе разрешением до 1 тысячи метров.

То есть, если следовать логике, что разрешение 7 метров – это плохо, то 1 тысяча метров – это тогда вообще непонятно, зачем спутник запускали. Поэтому очень важно понимать, что помимо разрешения есть еще другие характеристики. Например, есть такая характеристика как захват, то есть размер кадра.

Мы имеем возможность сделать спутник разрешением 0,5 метра, но его захват кадра будет размером 10 километров. А теперь представьте, что вам надо снять широкую полосу вдоль границы и вам нужен захват кадра около 50 км. Вам надо будет пять раз пройтись спутником, чтобы снять такую полосу. Или один раз "Сич-2-30". Например, те спутниковые данные с разрешением 1 тысяча метров имеют захват кадра 300-500 км, и для отслеживания пожаров это как раз то, что нужно. То есть каждый спутник рассчитан на определенные цели.

Мы в рамках Космической программы собираемся в общей сложности запустить 7 спутников: "Сич-2-30" и еще 6 спутников дистанционного зондирования. В рамках этой системы будут спутники разного разрешения и это даст возможность выполнять весь спектр задач, которые нам необходимы.

– Получается, на данном моменте такой спутник с таким разрешением подходит для решения задачи обнаружения пожаров. Задача со спутника различать, например, разные виды артиллерийских установок противника на Донбассе, пока не стоит?

– Очень важно понимать, как работает эта система. Нам нужен один снимок разрешением в 50 см для того, чтобы определить вид артиллерийской установки, а потом нам достаточно уже спутника "Сич" для того, чтобы отслеживать, куда она перемещается. Так же и с кораблями. Нужен один детальный спутниковый снимок, чтобы понять, какое это судно, но дальнейшее его перемещение по Черному морю будет абсолютно понятно по данным спутника "Сич". А его захват кадра позволит и обнаружить этот корабль.

– Есть еще такая мысль, которую озвучил глава космической компании Firefly Максим Поляков, что нет особого смысла для Украины запускать собственные спутники, а можно и дальше закупать необходимые снимки у стран-партнеров.

– Все правильно, но это зависит от того, какая задача стоит. Если у Максима Полякова есть компания, которая занимается коммерческой обработкой и предоставлением спутниковых снимков, то его, вероятно, устраивает такая ситуация. Но это не может устраивать такого заказчика как страна Украина, у которой помимо коммерческих, существуют еще и задачи обороны и безопасности.

Скажем так, в особые периоды мы можем не получить своевременно те данные, которые нам будут критически важны с точки зрения оперативной обстановки и сохранения человеческих жизней. И вот эта оперативность может быть достигнута исключительно при наличии своих собственных спутников.

Добавлю, что спутник "Сич-2-30" будет частью программы "Коперникус", которая подразумевает обмен спутниковыми данными – мы предоставляем Европейскому союзу свои спутниковые данные, а взамен получаем абсолютно бесплатно снимки с европейских спутников.

– Есть еще одна международная программа, к которой Украина присоединилась. Это лунная программа "Артемида". Каким вы видите роль Украины в этом проекте? Это поставки оборудования, постройки лунных модулей, луноходов, возможно, отправка нашего космонавта на Луну?

– Я думаю, что и космонавт наш когда-нибудь туда полетит, но пока что основная роль – это создание высокотехнологичных элементов для лунного поселения. Например, у КБ "Южное" есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких больших проектов как лунное поселение.

Украина, которая обладает высокими технологиями, может и должна быть частью таких программ. В 2020 году мы присоединились к программе "Артемида" и это очень важный момент. Мы проговорили участие Украины в лунных программах, в том числе, и в ходе недавнего визита в США с руководителями NASA и ЕС. Направлениям освоения Луны и Марса сейчас уделяется очень большое внимание и планируется достаточно существенное финансирование.

– Как наше участие будет реализовано на практике? То есть мы дадим какие-то технологии американцам или готовую продукцию?

– Моя стратегия, в первую очередь, это – создание продукта, а не передача технологий. На мой взгляд, это наиболее экономически эффективно для украинского производителя. Собственно говоря, в таком формате мы сейчас и видим свое участие.

– Раз мы уже помогаем в освоении Луны, то может ли Украина претендовать на лунные ресурсы?

– Я думаю, что обязательно будем претендовать.

– Россия, кстати, не присоединилась к программе "Артемида" и уже начали звучать различные заявления о незаконности распределении лунных ресурсов.

– На мой взгляд, космическая деятельность подходит к моменту, когда необходимо глобальное правовое регулирование в этой сфере. Мы совместно с Днепропетровским государственным университетом сейчас открыли как пилотный проект курс космического права. Так же как движение по автомобильным дорогам невозможно без Правил дорожного движения, так и для интенсификации космических полетов и освоения космоса необходима выработка правил и норм.

– Можете ли вы приоткрыть тайну, какие еще договоренности достигнуты с NASA?

– Очень важно то, что президент во время визита в США встретился с руководителем NASA. Во-первых, это реально историческая встреча. Во-вторых, она позволила показать акцент нашего правительства на космической деятельности, на важности для нас этого сектора. Соответственно, это помогло заверить США в надежности Украины как партнера в реализации проектов в космосе.

В рамках этой встречи обсуждались и действующие проекты, такие как "Антарес", так и перспективные проекты освоения Луны и освоения космоса. Такие встречи позволят нам намного быстрее продвинуться в реализации наших договоренностей с NASA.

В рамках визита был подписан также меморандум с Космическими войсками США по обмену информацией и по спутниковой навигации. Это также позволит нам более эффективно использовать наши космические ресурсы, получать данные с американских спутников для реализации наших задач, в том числе, по отслеживанию пожаров, техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций, использованию водных ресурсов. Это важный шаг кооперации.

Планируется также заключение ряда других соглашений по защите технологий в космической сфере. Кроме того, был важный элемент нашей поездки в США – участие в 36-м Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Это было важно с точки зрения продвижения нашей продукции, реализации таких проектов как "Вега" и "Антарес".

– Но, грубо говоря, эти два проекта "Антарес" и "Вега" – единственные, которые еще держат на плаву украинские космически предприятия и, наверное, в ближайшие пару лет такими и останутся?

– С 2014 количество космических проектов в Украине существенно уменьшилось, так как многие из них был завязаны на РФ. Это, безусловно, негативно отразилось на ситуации в нашей космической сфере. Сейчас с этого года мы очень активно работаем по замещению соответствующих проектов и, я думаю, что через год ситуация у нас будет совершенно другая.

Уже в этом году планируется старт реализации проекта "Циклон-4М" в Канаде, после утверждения Космической программы мы начнем создание легкого ракетоносителя. Я уверен, что в ближайшие 2-3 года статус-кво будет восстановлен.

– Хотел уточнить, откуда будет стартовать наша космическая ракета?

– В рамках реализации этого проекта будет просчитана оптимальная точка для морского запуска. Скорее всего, это будет Атлантический океан, но также рассматривались точки старта из Индийского океана.

– Платформу для морского запуска кто изготовит?

– Планируется, что платформу изготовят в Херсоне.

– Вы вскользь упомянули, что когда-нибудь наш космонавт снова полетит в космос. Возможно, есть уже хотя бы предварительные планы, когда это может быть?

– Мы сейчас активно работаем над этим. Не хочу называть какие-то сроки, но подчеркиваю, работа над этим ведется.

– Последний вопрос. Верите ли вы во внеземные цивилизации, верите ли, что в космосе мы не одни? Или вы прагматик в этом в вопросе?

– Я прагматик и, учитывая, что Вселенная бесконечна, то и диверсификация жизни тоже может быть бесконечна. Поэтому я совершенно нормально отношусь к идее существования внеземных цивилизаций. Почему бы и нет?