Для запуску українських ракет у Канаді постоять космодром: вже анонсовано перший пуск

У Канаді побудують стартовий комплекс для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії "Циклон 4М". Космодром почнуть зводити наприкінці 2021-го в провінції Нова Шотландія, а перший запуск можуть здійснити через два роки.

Про це 19 жовтня повідомив віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський у своєму Facebook .

Чиновник зазначив, що нині "вирішені всі бюрократичні питання з обох сторін", і сьогодні з президентом і головним виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє були узгоджені деталі в рамках реалізації спільного проекту в космічній галузі.

Матьє поінформував, що вже існують попередні домовленості з компаніями з США щодо запуску їх супутників українською ракетою "Циклон-4М".

У проекті також беруть участь українські підприємства "Конструкторське бюро "Південне імені М.К. Янгеля" і "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова".

Уруський уточнив, що перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.

Реалізація окремих аспектів українсько-канадського проекту "Циклон-4М" передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки. Рада повинна ухвалити документ найближчим часом.

Для першого ступеня ракетоносія ще треба створити маршовий двигун РД-870 тягою 80 тсс.

Чиновник додав, що реалізація проекту "сприятиме виходу нашої держави на ринки надання послуг з виведення космічних апаратів на навколоземну орбіту".