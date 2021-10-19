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Для запуску українських ракет у Канаді постоять космодром: вже анонсовано перший пуск

Новость на русском →
Канада, Вівторок 19 жовтня 2021 20:06
Для запуску українських ракет у Канаді постоять космодром: вже анонсовано перший пуск Фото: українські ракети "Циклон 4М" запускатимуть з космодрому в Канаді (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

У Канаді побудують стартовий комплекс для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії "Циклон 4М". Космодром почнуть зводити наприкінці 2021-го в провінції Нова Шотландія, а перший запуск можуть здійснити через два роки.

Про це 19 жовтня повідомив віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський у своєму Facebook.

Чиновник зазначив, що нині "вирішені всі бюрократичні питання з обох сторін", і сьогодні з президентом і головним виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє були узгоджені деталі в рамках реалізації спільного проекту в космічній галузі.

Матьє поінформував, що вже існують попередні домовленості з компаніями з США щодо запуску їх супутників українською ракетою "Циклон-4М".

У проекті також беруть участь українські підприємства "Конструкторське бюро "Південне імені М.К. Янгеля" і "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова".

Уруський уточнив, що перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.

Реалізація окремих аспектів українсько-канадського проекту "Циклон-4М" передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки. Рада повинна ухвалити документ найближчим часом.

Для першого ступеня ракетоносія ще треба створити маршовий двигун РД-870 тягою 80 тсс.

Чиновник додав, що реалізація проекту "сприятиме виходу нашої держави на ринки надання послуг з виведення космічних апаратів на навколоземну орбіту".

Нагадаємо, проект запуску ракети середнього класу "Циклон-4М" раніше не вдалося реалізувати з Бразилією, і новим партнером стала Канада.

Як повідомлялося, нещодавно глава Держкосмосу Володимир Тафтай заявив, що Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця.

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Україна Канада Космічний корабель Олег Уруський
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