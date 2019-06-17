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Запросили выкуп: новые детали поиска пропавшей девочки под Одессой

STYLERПроисшествия    17.06.2019 - 19:12
Запросили выкуп: новые детали поиска пропавшей девочки под Одессой
Пропала 11-летняя Дарьи Лукьяненко под Одессой – похитители требуют выкуп (коллаж РБК-Украина)

Фейковый похититель 11-летней Дарьи Лукьяненко требовал 10 тысяч долларов

Под Одессой в селе Ивановка пропала 11-детняя Дарья Лукьяненко. 13 июня девочка вышла из дома и не вернулась. На ее поиски бросили более 500 человек, однако никаких зацепок не нашли. 17 июня стало известно, что мошенник решил нажиться на чужом горе и потребовал у родителей Даши 10 тысяч долларов. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера матери ребенка позвонил неизвестный, который за освобождение ребенка запросил 10 тысяч долларов США. Уже сегодня утром этот 24-летний неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области. Подонок объясняет, что это его товарищи по колонии попросили через "конференцсвязь" связаться с родителями пропавшего ребенка, чтобы заработать денег", - сообщает Аброськин.

Запросили выкуп: новые детали поиска пропавшей девочки под Одессой

Пропала 11-летняя Дарьи Лукьяненко под Одессой – похитители требуют выкуп (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Он также отметил, что поиски пропавшей Даши продолжаются.

"Мы продолжаем разыскивать ребенка, который исчез среди дня 13.06.2019. Еще раз обращаемся к местным жителям пгт. Ивановка за помощью в предоставлении информации", - подытожил замглавы Нацполиции Украины.

Запросили выкуп: новые детали поиска пропавшей девочки под Одессой

Пропала 11-летняя Дарьи Лукьяненко под Одессой – похитители требуют выкуп (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Запросили выкуп: новые детали поиска пропавшей девочки под Одессой

Пропала 11-летняя Дарьи Лукьяненко под Одессой – похитители требуют выкуп (скриншот: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Пропала 11-летняя Дарьи Лукьяненко под Одессой – похитители требуют выкуп (видео: youtube.com)

Напомним, что под Одессой 8 июня пропал 11-летний мальчик. Предположительно, ребенок может находиться в Одессе.

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Ранее сообщалось о том, что под Киевом в Фастове пропал 10-летний школьник.

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