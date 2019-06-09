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Помогите найти: под Одессой пропал 11-летний мальчик (фото)

STYLERНужна помощь    09.06.2019 - 13:18
Помогите найти: под Одессой пропал 11-летний мальчик (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Ребенок пропал 8 июня вечером, возможно он находится в Одессе

Украинцев просят помочь найти 11-летнего мальчика, который пропал 8 июня вечером под Одессой. Несовершеннолетний Григорий Триколич (01.10 2007 года рождения) в Белгород-Днестровском отправился со свими приятелями на прогулку, но домой так и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Сейчас ребенка разыскивает местные правоохранители. 

Предположительно, мальчик может находиться в Одессе.

Полиция также опубликовала фото Григория и указала его приметы.

Помогите найти: под Одессой пропал 11-летний мальчик (фото)

Под Одессой пропал 11-летний мальчик Григорий Триколич (фото: od.npu.gov.ua)

Рост мальчика - 150 см. У него темные волосы, с двух сторон у висков выбритые полоски.

На ребенке была синяя футболка с белой полоской, серые шорты с надписью "Nake", обут в черные мокасины.

Правоохранители просят всех, кто может знать о местонахождении Григория или обладает любой информацией, которая поможет его найти, сообщить в Белгород-Днестровский отдел полиции по телефонам (04849) 28361, (098) 138 86 43 или на спецлинию "102".

Как сообщалось ранее, в мае в Фастове под Киевом пропал 10-летний мальчик Виталий Гадяч - он вышел из школы, но домой не вернулся.

Также мы писали о том, что во Львове уже много месяцев разыскивают родственников пациента, который перенес инсульт. 

Напомним, что украинцев просят помочь четырехлетнему Диме Орловскому, который упорно борется с раком - ему диагностировали B-зрелоклеточную лейкемию. С начала мая ребенок проходит лечение в "Охматдете" в Киеве.

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