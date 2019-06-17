Люди слышали резкий крик: новые детали в исчезновении 11-летней Даши под Одессой

Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке под Одессой (фото: npu.gov.ua)

Поиски 11-летней девочки под Одессой продолжаются

Даша Лукьяненко пропала в селе Ивановка Одесской области в четверг, 13 июня. Девочка пошла днем на танцевальный кружок, но домой так и не вернулась. К поиску ребенка подключились полтысячи человек, среди которых есть военные, правоохранители, волонтеры. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Поиски Даши продолжаются несмотря на большую жару. К поиску подключилась организация "Лучшие люди Одессы", которая имеет опыт в розыске людей, прежде всего - детей.

Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке под Одессой (видео: YouTube/ТСН)

Камеры наблюдения зафиксировали Дашу, когда она была возле рынка. Оттуда она пошла на танцевальный кружок, к которому она всегда ходила по обычной улочке поселка. Ей нужно было пройти всего около километра.

Жители двух домов, где проходила девочка, рассказали, что слышали крик. Женщина сообщила, что это был истерический крик, по которому было понятно, что ребенок чего-то сильно испугался.

Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке под Одессой (фото: npu.gov.ua)

Дед Анатолий, когда услышал этот крик, то бросился сразу на помощь, он подумал, что собаки на кого-то напали, но когда прибежал, то вокруг уже было все тихо.

"Добегаю до самой дороги, никого нет. Ну там я уже остановился и начал внимательно смотреть кусты, проверил заброшенный дом, что напротив. В этом доме ни один кустик не поврежден. Крик был непрерывный, где-то с минуту", - рассказал Анатолий.

Дарья Лукьяненко пропала в Ивановке под Одессой (фото: npu.gov.ua)

По словам волонтеров, Телефон Даши отключился через 9 минут после того, как она вышла из дома. При этом стало известно, что девочка вела прямой эфир в Instagram до того, как ее кто-то окликнул.

В данное время полиция пытается получить это видео. Стоит отметить, что видео в сторис исчезает спустя сутки.

Напомним, что под Одессой пропал 11-летний мальчик.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом в Фастове пропал 10-летний Виталий Гадяч.