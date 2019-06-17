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Запросили викуп: нові деталі пошуку зниклої дівчинки під Одесою

STYLERПодії    17.06.2019 - 19:12
Запросили викуп: нові деталі пошуку зниклої дівчинки під Одесою
Зникла 11-річна Дар'ї Лук'яненко під Одесою – викрадачі вимагають викуп (колаж РБК-Україна)

Фейковий викрадач 11-річної Дарини Лук'яненко вимагав 10 тисяч доларів

Під Одесою в селі Іванівка зникла 11-детняя Дар'я Лук'яненко. 13 червня дівчинка вийшла з дому і не повернулася. На її пошуки кинули понад 500 чоловік, проте ніяких зачіпок не знайшли. 17 червня стало відомо, що шахрай вирішив нажитися на чужому горі і вимагав у батьків Даші 10 тисяч доларів. Про це повідомив перший заступник Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

"Вчора матері дитини зателефонував невідомий, який за звільнення дитини зажадав 10 тисяч доларів США. Вже сьогодні вранці цей 24-річний неодноразово судимий відморозок був встановлений та затриманий в Миколаївській області. Покидьок пояснює, що це його товариші по колонії попросили через "конференц-зв'язок" зв'язатися з батьками зниклої дитини, щоб заробити грошей", - повідомляє Аброськін.

Запросили викуп: нові деталі пошуку зниклої дівчинки під Одесою

Зникла 11-річна Дар'ї Лук'яненко під Одесою – викрадачі вимагають викуп (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Він також зазначив, що пошуки зниклої Даші тривають.

"Ми продовжуємо розшукувати дитину, яка зникла серед дня 13.06.2019. Ще раз звертаємося до місцевих жителів смт. Іванівка за допомогою в наданні інформації", - підсумував заступник голови Нацполиции України.

Запросили викуп: нові деталі пошуку зниклої дівчинки під Одесою

Зникла 11-річна Дар'ї Лук'яненко під Одесою – викрадачі вимагають викуп (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Запросили викуп: нові деталі пошуку зниклої дівчинки під ОдесоюЗапросили викуп: нові деталі пошуку зниклої дівчинки під Одесою

Зникла 11-річна Дар'ї Лук'яненко під Одесою – викрадачі вимагають викуп (скріншот: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Зникла 11-річна Дар'ї Лук'яненко під Одесою – викрадачі вимагають викуп (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що під Одесою 8 червня пропав 11-річний хлопчик. Імовірно, дитина може знаходитися в Одесі.

Читайте також: Люди чули різкий крик: нові деталі зникнення 11-річної Даші під Одесою.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом у Фастові пропав 10-річний школяр.

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