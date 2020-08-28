Запрет на авто из США: в Украине приняли решение об иномарках

В Украине "заморозили" запрет на авто из США (коллаж РБК-Украина)

В МВД Украины внесли коррективы в проект постановления Кабмина

В Украине решили не запрещать покупку иномарок б/у, которые преимущественно импортируются в нашу страну из США. Речь идет об автомобилях, которые получили в Штатах статус "для утилизации" (например, после ДТП).

Об этом говорится в доработанном проекте постановления правительства о регистрации авто, который опубликован на сайте МВД.

В то же время стоит отметить, что данный документ может быть изменен, так как проект еще не вносили в Кабмин на рассмотрение.

Ранее в проекте предусматривалась новая процедура регистрации иномарок, согласно которой если у машины раньше была регистрация другого государства, то для регистрации в Украине нужны документы, подтверждающие первую регистрацию.

Они должны быть переведены на украинский язык в консульстве того государства, из которого ввозится авто.

Также в прошлой версии проекта указывалось, что документ об утилизации не мог быть подтверждением регистрации машины. Таким образом, поврежденные автомобили, бывшие в употреблении, нельзя было бы ввезти в Украину на продажу.

Сейчас министерство внутренних дел изъяло из проекта как требование заверять документы на авто, так и запрет регистрировать "битые" иномарки.

Отметим, что авто из США со статусом "для утилизации" в последние годы стали очень популярны в Украине. Их скупают на американских аукционах по низким ценам, привозят и восстанавливают. Цена такой машины в Украине даже после капремонта получается намного ниже, чем у подержанного, но не битого аналога на авторынках.

Ранее мы рассказывали, какие авто чаще всего крадут в Украине и советовали владельцам таких машин быть бдительными.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине за один месяц супили автомобилей почти на 10 млрд.