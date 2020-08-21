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Эти авто чаще всего крадут в Украине: если у вас такая машина - остерегайтесь!

Пятница 21 августа 2020 13:34
Эти авто чаще всего крадут в Украине: если у вас такая машина - остерегайтесь!
Какие автомобили чаще всего крадут в Украине (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Появился рейтинг автомобилей, которые пользуются спросом у воров

В Украине часто крадут автомобили иностранного производства. Чаще всего угоны происходят в Харькове, Черкассах и Умани.

Компания Benish GPS составила рейтинг об автомобилях, которые чаще всего крадут в Украине. Рейтинг включает в себя данные второй квартал 2020 года (апрель, май и июнь). Названы города, где чаще всего происходят угоны, а также марки машин, которые автоворы чаще всего угоняют.

Согласно данным этой компании, которая занимается охраной и страховкой автомобилей, больше всего воры интересуются автомобилями в Харькове, на втором и третьем месте – Черкассы и Умань. Киев в рейтинге находится только на четвертом месте. В остальных городах Украины – менее 8% сообщений об попытке угона.

Автомобили, которые пользуются повышенным спросом у угонщиков:

  • Toyota
  • Land Rover
  • Lexus

Также у автоворов пользуются спросом такие марки, как Audi и BMW. По статистике, пиковое время по кражам автомобилей – с мая по август. Особенно уязвимы для преступников те автомобили, у которых нет дополнительной защиты.

Эти авто чаще всего крадут в Украине: если у вас такая машина - остерегайтесь!

Рейтинг угона автомобилей в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине за один месяц супили автомобилей почти на 10 млрд.

А также рассказывали о том, что в Украине могут в ближайшее время запретить ввоз автомобилей из США.

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