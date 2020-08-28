Заборона на авто з США: в Україні прийняли рішення щодо іномарок

В Україні "заморозили" заборону на авто з США (колаж РБК-Україна)

В МВС України внесли корективи в проект постанови Кабміну

В Україні вирішили не забороняти купівлю вживаних іномарок, які переважно імпортуються в нашу країну з США. Мова йде про автомобілі, які отримали в Штатах статус "для утилізації" (наприклад, після ДТП).

Про це йдеться в доопрацьованому проекті постанови уряду про реєстрацію авто, який опубліковано на сайті МВС.

Водночас варто зауважити, що даний документ може бути змінений, оскільки проект ще не вносили в Кабмін на розгляд.

Раніше у проекті передбачалася нова процедура реєстрації іномарок, згідно з якою якщо у машини раніше була реєстрація іншої держави, то для реєстрації в Україні потрібні документи, що підтверджують першу реєстрацію.

Вони повинні бути перекладені на українську в консульстві тієї держави, з якої ввозиться авто.

Також у минулій версії проекту зазначалося, що документ про утилізацію не міг бути підтвердженням реєстрації машини. Таким чином, пошкоджені автомобілі, що були у вжитку, не можна було б ввезти в Україну на продаж.

Зараз міністерство внутрішніх справ зняло з проекту як вимогу завіряти документи на авто, так і заборону реєструвати "биті" іномарки.

Зазначимо, що авто із США зі статусом "для утилізації" в останні роки стали дуже популярні в Україні. Їх скуповують на американських аукціонах за низькими цінами, привозять і відновлюють. Ціна такої машини в Україні навіть після капремонту виходить набагато нижче, ніж у старого, але не битого аналога на авторинках.

Раніше ми розповідали, які авто найчастіше крадуть в Україні та радили власникам таких машин бути пильними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні за один місяць супили автомобілів майже на 10 млрд.