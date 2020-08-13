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Украинцы за месяц скупили авто почти на 10 млрд: самые дорогие - не в Киеве

Четверг 13 августа 2020 17:45
Украинцы за месяц скупили авто почти на 10 млрд: самые дорогие - не в Киеве
В Украине купили 8,3 тыс. новых авто за месяц (фото: freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине увеличились продажи новых автомобилей

В Украине купили новые автомобили за месяц на общую сумму в 260 миллионов долларов (то есть почти 10 миллиардов гривен) - это на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Так, в июле 2020-го у граждан было зарегистрировано более 8,3 тысячи новых машин.

Чаще всего украинцы покупали Renault - было распродано почти 1,5 тысячи авто этой марки. Об этом говорится на сайте RST.ua.

Также в июле значительный спрос был на Toyota и Hyundai.

Оказалось, что любители самых роскошных и дорогих авто живут в Черновцах - там средняя стоимость каждой машины превысила 36 тысяч долларов, при этом средняя цена по Украине была на уровне 31 тысячи долларов.

По количеству купленных машин лавры первенства достались киевлянам. Во втором месяце лета жители столицы приобрели 3,3 тысячи авто. Второе место в данном рейтинге принадлежит Днепру, а третье - Харькову.

В июле украинцы предпочитали покупать модель Renault Sandero (было продано 549 единиц), кроссоверы Renault Duster (437 единиц), Toyota RAV4 (365 единиц), Renault Logan (329 единиц) и Hyundai Tucson (279 единиц).

Также выяснилось, что более половины всех новых авто в июле (5,8 тысячи) - кроссоверы. 32% от всех поставленных на учет машин были оборудованы дизельными двигателями, а каждый пятый автомобиль стоил более 35 тысяч долларов без учета цены за дополнительное оборудование.

Напомним, недавно в Киеве заметили дорогущий автомобиль стоимостью 14 миллионов.

Ранее мы писали, что делать автомобилистам, у которых обнаружился "клон" авто.

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