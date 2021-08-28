Что запрещено делать на Ореховый Спас, чтобы не навлечь беду
Фото: Ореховый Спас (pixabay.com)
Ореховый Спас украинцы будут отмечать уже завтра, 29 августа. Это церковный праздник, который посвящен переносу с Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа в 944 году. Также это третий завершающий праздник из всех летних Спасов.
Что запрещено делать в этот день - читайте в нашем материале ниже.
Главные запреты на Ореховый Спас
- 29 августа нельзя ходить в лес без оберега, поскольку можно встретить нечистую силу.
- Запрещено также в этот день ругаться и сквернословить, а также оскорблять других людей.
- Нельзя лениться и бездельничать.
- Также ни в коем случае нельзя отказываться от работы, потому что Ореховый Спас - это время сбора нового урожая.
- Нельзя отказывать в милостыне тем, кто в ней нуждается.
Что можно делать на Ореховый Спас
- Нужно пойти в церковь и освятить лесные и грецкие орехи, а также хлеб, который сделан из муки нового урожая.
- В былые времена люди шли домой и накрывали богатый стол. Успенский пост прошел, поэтому можно было употреблять разнообразные продукты.
Народные приметы
Если в этот день уродилось много орехов, то будет много хлеба в следующем году.
Если будет хорошая погода, значит зима будет короткой, а весна ранней.
Если вы найдете двойной или тройной орех, то вас ждет большое богатство.
Напомним, украинцев в следующем году ждет новый выходной день.
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