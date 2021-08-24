Украинцев летом ждет новый выходной: что будем отмечать

О внесении в парламент соответствующего законопроекта Зеленский заявил во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады.

День украинской государственности будут праздновать в День крещения Руси-Украины - 28 июля.

"Я подписал указ о праздновании Дня государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому он должен быть выходным днем", - заявил президент.

Напомним, в сентябре 2021 по церковному православному календарю украинцы отметят три великих праздника - Усекновение главы Иоанна Предтeчи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.

Кроме того, в первый месяц осени будет много других важных и интересных дат, таких как праздник Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.

Мы также писали о том, что лунный посевной календарь на сентябрь 2021 года поможет садоводам и огородникам определить самые удачные даты для работы на земле, чтобы сеять семена для рассады, и в итоге получить богатый урожай.

Эксперты дали важные рекомендации, основываясь на особенностях влияния спутника нашей планеты, поскольку жизненный цикл растения напрямую связан со светилами.