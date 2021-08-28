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Що заборонено робити на Горіховий Спас, щоб не накликати біду

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Субота 28 серпня 2021 18:01
Що заборонено робити на Горіховий Спас, щоб не накликати біду Фото: Горіховий Спас (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Горіховий Спас українці відзначатимуть вже завтра, 29 серпня. Це церковне свято, яке присвячене перенесенню з Едеси в Константинополь Нерукотворного образу Ісуса Христа в 944 році. Також це третє завершальне свято з усіх літніх Спасів.

Що заборонено робити в цей день - читайте в нашому матеріалі нижче.

Головні заборони на Горіховий Спас

  • 29 серпня не можна ходити в ліс без оберега, оскільки можна зустріти нечисту силу.
  • Заборонено також в цей день лаятися і лихословити, а також ображати інших людей.
  • Не можна лінуватися і байдикувати.
  • Також ні в якому разі не можна відмовлятися від роботи, тому що Горіховий Спас - це час збору нового врожаю.
  • Не можна відмовляти в милостині тим, хто її потребує.

Що можна робити на Горіховий Спас

  • Потрібно піти до церкви і освятити лісові і волоські горіхи, а також хліб, який зроблений з борошна нового врожаю.
  • У минулі часи люди йшли додому і накривали багатий стіл. Успенський піст пройшов, тому можна було вживати різноманітні продукти.

Народні прикмети

Якщо в цей день вродило багато горіхів, то буде багато хліба в наступному році.

Якщо буде хороша погода, значить зима буде короткою, а весна ранньою.

Якщо ви знайдете подвійний або потрійний горіх, то вас чекає велике багатство.

Нагадаємо, українців наступного року чекає новий вихідний день.

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