В заповеднике "София Киевская" обнаружили множество уникальных находок (видео)

Ученые обнаружили монеты, драгоценные украшения и перстни со времен князей. Экспертов удивило то, что на найденной фреске изображены животные, поскольку обычно на них изображают святых.

Данную фреску создали в конце XI века. При этом до нашего времени сохранились только половина таких росписей. В фрагменты, которые находят археологи становятся уникальными не только для Украины, а для всей Европы.

Эксперты отметили, что самая интересная находка в заповеднике - это алтарь для литургической службы. По словам ученых, этот артефакт - наследие нации, он находился сбоку от пяти главных симметричных алтарей.

Данный алтарь использовался для служб, в которых принимали участие митрополит и епископ.

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