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У заповіднику "Софія Київська" виявили безліч унікальних знахідок (відео)

Автор: Роман Мирончук

Археологи знайшли в заповіднику "Софія Київська" невідомий раніше вівтар та інші унікальні археологічні знахідки, серед яких монети віком 500-700 років і фрески з тваринами.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вчені виявили монети, дорогоцінні прикраси і персні з часів князів. Експертів здивувало те, що на знайденій фресці зображені тварини, оскільки зазвичай на них зображують святих.

Дану фреску створили в кінці XI століття. При цьому до нашого часу збереглися тільки половина таких розписів. Фрагменти, які знаходять археологи стають унікальними не тільки для України, а для всієї Європи.

Експерти зазначили, що найцікавіша знахідка в заповіднику - це вівтар для літургійної служби. За словами вчених, цей артефакт - спадщина нації, він знаходився збоку від п'яти головних симетричних вівтарів.

Даний вівтар використовувався для служб, в яких брали участь митрополит і єпископ.

У заповіднику "Софія Київська" виявили унікальні знахідки (відео: YouTube)

Нагадаємо, у Львові під час розкопок археологи виявили на півночі міста в районі Підзамче артефакти, які змінюють уявлення про історичну картину заселення Львова.

Ми також писали про те, що під Києвом виявили стоянки древніх людей, яким більше 10 тисяч років.

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Київархеология