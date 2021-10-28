У заповіднику "Софія Київська" виявили безліч унікальних знахідок (відео)

Археологи знайшли в заповіднику "Софія Київська" невідомий раніше вівтар та інші унікальні археологічні знахідки, серед яких монети віком 500-700 років і фрески з тваринами.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Вчені виявили монети, дорогоцінні прикраси і персні з часів князів. Експертів здивувало те, що на знайденій фресці зображені тварини, оскільки зазвичай на них зображують святих.
Дану фреску створили в кінці XI століття. При цьому до нашого часу збереглися тільки половина таких розписів. Фрагменти, які знаходять археологи стають унікальними не тільки для України, а для всієї Європи.
Експерти зазначили, що найцікавіша знахідка в заповіднику - це вівтар для літургійної служби. За словами вчених, цей артефакт - спадщина нації, він знаходився збоку від п'яти головних симетричних вівтарів.
Даний вівтар використовувався для служб, в яких брали участь митрополит і єпископ.
У заповіднику "Софія Київська" виявили унікальні знахідки (відео: YouTube)
Нагадаємо, у Львові під час розкопок археологи виявили на півночі міста в районі Підзамче артефакти, які змінюють уявлення про історичну картину заселення Львова.
Ми також писали про те, що під Києвом виявили стоянки древніх людей, яким більше 10 тисяч років.