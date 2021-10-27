Сенсационные находки археологов меняют представление, где на самом деле зародился Львов

Во Львове во время раскопок исследователи "Спасательной археологической службы" обнаружили на севере города в районе Подзамче артефакты, фрагменты керамики и плитки, хозяйственные объекты княжеского периода, датируемые XII-XIII веками, а также объект славянского периода - обломки лепной керамики ориентировочно VIII-X веков. Сенсационные находки меняют представление об исторической картине заселения Львова.

Подобные артефакты в таких локациях находят впервые.

Обнаруженные на ул. Лемковской три свинцовые торговые пломбы XIV-XV веков (одна из них имеет изображение льва) свидетельствуют, что эта территория была у торгового пути, и в этом месте мог быть постоялый двор, где останавливались купцы. Ранее археологи нашли еще одну торговую пломбу из Гданьска неподалеку - на ул. Гайдамацкой.

Торговые свинцовые пломбы с изображением льва XIV-XV веков (фото: РАС)

"Так, на основе этих материалов, мы расширяем поселение, существовавшее при князе Льве. Выше, к Замковой горе, материалы того времени обнаруживаем гораздо реже. Был Высокий и Низкий замок, вокруг были поселения, может быть, с церквями. Это был такой торгово-ремесленный посад", - делает новые выводы из истории княжеского Львова археолог.

А вот раньше объекты славянского периода обнаруживали на пересечении ул. Краковская-Армянская, их относят к луко-райковецкой культуре. А жилье славян еще более древней, пражской культуры (VI-VIII века) обнаружили в предыдущие годы на ул. Веселой и на территории современного рынка "Добробут".

Поливная плитка, которой в княжеские времена мостили пол каменных построек - церквей и дворцов (фото: РАС)

"Мы можем точно сказать: на берегу Полтвы существовало поселение еще со славянских времен. Это не был город, а поселение у торговых путей и реки, потому что так было удобно. Возможно, оно было уничтожено монголами, а затем на этом месте Лев основал свою резиденцию", - объяснил Лазурко.

Результаты археологических исследований расширяют карту заселения территории Львова в период Киевской Руси. Теперь самой северной точкой находок княжеского и славянского периода на карте является улице Лемковская. Самая южная - начало улицы Князя Романа.

Панорама Львова до 1340 года, выполненная Игорем Качуром (фото: Роман Бречко / zaxid.net)

Видео: Макет княжеского Львова