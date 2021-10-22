Под Киевом обнаружили стоянки древних людей, которым больше 10 тысяч лет

Под Киевом археологи обнаружили три стоянки древних людей, которым более 10 тысяч лет - они датируются временем финального палеолита, когда после отступления ледников началось заселение широких территорий в Европе. Ученым нечасто везет с такими находками.

Важные находки сделаны при раскопках перед строительством Большой кольцевой автотрассы вокруг столицы в Бучанском районе на участке от автомобильной дороги Киев - Ковель - Ягодин (М-07) до автомобильной дороги Киев - Чоп (М-06).

При обследовании только первого участка были обнаружены и нанесены на карты 15 новых объектов археологии.

О том, что когда-то на этом месте были временные поселения, свидетельствуют найденные изделия из кремня. Сейчас удалось обнаружить несколько орудий труда, но вскоре археологи надеются на более весомые находки.

Ученые отметили, что на закате палеолита на территории от Англии до Верхнего Днепра, в том числе в современной Украине, начали селиться племена первобытных охотников, которые "вели динамичный образ жизни" - они выживали благодаря охоте и обустраивали временные стоянки на путях миграции животных (оленей, быков, кабанов).

Древние люди тогда жили в сооружениях типа чумов, которые и в настоящее время используется населением крайнего севера Евразии. Это было круглое здание диаметром 4-5 метра с очагом посередине. В таких жилищах проживало до 10 человек.

Как свидетельствуют данные научных моделирований, средняя плотность заселения территории Европы во время палеолита не превышала 1 человека на 1 квадратный километр.

Археологические разведки при проектировании Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева стартовали более 10 лет назад. В 2007 году открыли 7 новых разновременных археологических памятников на отрезке между Клавдиево-Тарасово и Николаевкой. Самые ранние материалы датировали эпохой бронзы, а это более 4 тысяч лет назад. В 2020-м исследования продолжили, и в результате ученым удалось обнаружить еще 8 объектов археологии.

Археологические раскопки в Киевской области ведут перед строительством окружной автодороги (фото: ras.gov.ua)