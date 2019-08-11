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Під Запоріжжям пронісся страшний смерч: люди налякані

STYLERЖиття    11.08.2019 - 18:57
Під Запоріжжям пронісся страшний смерч: люди налякані
Фото: Смерч (pixabay.com)

В Приазовському районі Запорізької області українці спостерігали потужний смерч

У Запорізькій області пронісся сильний смерч і страшенно налякав відпочиваючих. Люди, які відпочивали поруч в наметах, стали свідками жахливого природного явища. Про це повідомляє РІА Мелітополь.

"Оцінити його розміри можна порівнявши з вітряками, між яких пронісся стовп пилу. На тлі смерчу стометрові вежі вітрогенераторів здаються сірниками", - написали у виданні.

Відео красивого і небезпечного природного явища зняв житель Мелітополя і поділився ним у соцмережах.

Відео: Смерч налякав відпочиваючих на березі моря (YouTube/РІА Мелітополь)

Ми писали, що потужна злива в Одесі залила вулиці буквально за кілька хвилин, і в деяких районах міста утворилися справжні водні канали. Також негода розгулялася і в передмісті, де був зафіксований смерч.

Раніше у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.

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