Под Запорожьем несовершеннолетние на Mercedes пугали 12-летнего ребенка (видео)

В Кушугуме Запорожской области несовершеннолетние на Mercedes пугали 12-летнего мальчика. Они подъехали к нему с предложением подвести, но ребенку удалось сбежать от молодых людей в ближайший киоск, где люди вызвали полицию.

Об этом сообщают "Вартові еспресо" в Facebook .

Полиция остановила автомобиль Мерседес Гелендваген, в котором находились трое парней 16, 17 и 18 лет. Свой поступок молодые люди объяснили тем, что хотели просто развлечься.

На парня, который все снимал на видео составили протокол за хулиганство. Интересно, что за рулем Mercedes находился 17-летний парень. По закону, водить автомобилем в Украине можно с 18 лет.

На водителя и его отца составлены протоколы за управление без прав и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.