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На Буковине отец отказывается отдавать в школу своих четырех детей, потому что "они не рабы"

Новина українською →
Четверг 11 ноября 2021 19:41
На Буковине отец отказывается отдавать в школу своих четырех детей, потому что "они не рабы" На Буковине отец отказался от школы детей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Черновицкой области в селе Самакова отец забрал своих детей из школы, потому что "они не рабы" и "никому ничего не должны". В частности, он уверен, что социум оказывает негативное влияние на детей.

Так, мужчину оштрафовали на 850 гривен, говорится в решении Путильского районного суда.

Отмечается, что 41-летний Дмитрий Попьюк отказался от школы для своих четырех детей. Поэтому суд его обвинил в том, что его дети не ходят в школу. Отец объяснил, что его семья ведет образ жизни "приближенный к природному", а социум негативно влияет на его детей.

Также на замечание судьи, что отец обязан обеспечить детей образованием, он ответил, что они получают семейное образование.

"Я отказался от школы. Я сознательно написал заявление – "отказываюсь от социального учебного влияния на формирование сознания моих детей", - сказал Дмитрий Попьюк.

Кроме того, сын Матвей болен неизлечимой болезнью муковисцидоз. По словам мужчины, причиной болезни является нарушение естественного закона жизни. Он добавил, что именно отказ от школы поможет исправить ситуацию.

Суд признал мужчину виновным в невыполнении родительских обязанностей и присудил 850 грн штрафа. Также многодетный отец должен уплатить 454 грн судебного сбора.

Ранее мы сообщали, что в детском саду Черкасс несколько лет издевались над детьми.

Также мы писали, что в Херсоне начали строить школу, которую ждали еще с 1992 года.

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