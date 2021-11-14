Під Запоріжжям неповнолітні на Mercedes лякали 12-річну дитину (відео)

У Кушугумі Запорізькій області неповнолітні на Mercedes лякали 12-річного хлопчика. Вони під'їхали до нього з пропозицією підвести, але дитині вдалося втекти від молодих людей в найближчий кіоск, де люди викликали поліцію.

Про це повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook .

Поліція зупинила автомобіль Мерседес Гелендваген, в якому знаходилися троє хлопців 16, 17 і 18 років. Свій вчинок молоді люди пояснили тим, що хотіли просто розважитися.

На хлопця, який все знімав на відео склали протокол за хуліганство. Цікаво, що за кермом Mercedes перебував 17-річний хлопець. Згідно із законом, водити автомобілем в Україні можна з 18 років.

На водія та його батька складено протоколи за керування без прав та неналежне виконання батьківських обов'язків.

Увага на відео є ненормативна лексика.