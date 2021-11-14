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Під Запоріжжям неповнолітні на Mercedes лякали 12-річну дитину (відео)

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Запоріжжя, Неділя 14 листопада 2021 21:33
Під Запоріжжям неповнолітні на Mercedes лякали 12-річну дитину (відео) Фото: під Запоріжжям неповнолітні на Mercedes лякали дитину (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Кушугумі Запорізькій області неповнолітні на Mercedes лякали 12-річного хлопчика. Вони під'їхали до нього з пропозицією підвести, але дитині вдалося втекти від молодих людей в найближчий кіоск, де люди викликали поліцію.

Про це повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook.

Поліція зупинила автомобіль Мерседес Гелендваген, в якому знаходилися троє хлопців 16, 17 і 18 років. Свій вчинок молоді люди пояснили тим, що хотіли просто розважитися.

На хлопця, який все знімав на відео склали протокол за хуліганство. Цікаво, що за кермом Mercedes перебував 17-річний хлопець. Згідно із законом, водити автомобілем в Україні можна з 18 років.

На водія та його батька складено протоколи за керування без прав та неналежне виконання батьківських обов'язків.

Увага на відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, в Одесі вночі на холоді батьки відправили маленького хлопчика заробляти. 10-річну дитину побачили охоронці, вони запитали, де її батьки.

Дитина зі свого телефону зателефонувала Батькові, Який сказав охоронцям, що сина забере його мати, але так ніхто за ним і не прийшов.

Ми також писали про те, що на Буковині батько відмовляється віддавати в школу своїх чотирьох дітей, тому що "вони не раби".

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Mercedes Запорожская область
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