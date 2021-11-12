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Оставили ночью на холоде: в Одессе родители отправили маленького мальчика зарабатывать (видео)

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Одесса, Пятница 12 ноября 2021 17:13
Оставили ночью на холоде: в Одессе родители отправили маленького мальчика зарабатывать (видео) В Одессе ночью мальчик играл на скрипке (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе ночью на Приморском бульваре охранники заметили несовершеннолетнего мальчика-скрипача, который без сопровождения взрослых играл на скрипке.

Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Так, у 10-летнего мальчика спросили, где его родители. Мальчик со своего мобильного телефона набрал отца, который сообщил охранникам, что мальчик с мамой ушли в гости и мама его заберет. Но никто из взрослых так и не пришел.

Через некоторое время пришла малолетняя девочка, которая сказала, что это ее брат Андрей. Также девушка рассказала, что родители сидят в автомобиле возле Оперного театра. Поэтому охранники позвонили отцу детей и сообщили, если он не появится, то вызовут полицию.

Впоследствии прибыли полицейские. Кроме того, примерно через 5 минут пришла мать ребенка, которая вела себя неадекватно.

Прибывший экипаж полиции сопроводил обоих детей и их мать в Приморский отдел, где был составлен протокол по части 1 ст. 184 КуоАП на родителей мальчика за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге 11-летняя девочка с родителями отмывала разрисованный ею трамвай.

Также мы писали, что в Запорожье бабушка насильно заставляла внучку кататься на качелях.

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