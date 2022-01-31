Под Запорожьем на Мамай-Горе археологи обнаружили череп возрастом 7000 лет (фото)

По словам Потехина, большой неолитический некрополь археологи нашли еще в 2020 году. Останки расчистят, после чего их отправят на дальнейшее изучение.

"Еще немного расчистки, и уже будут видны реальные черты лица далекого предка, широкое лицо с наклонным лбом, низкие прямоугольные орбиты, мужественные очертания нижней челюсти", - отметила эксперт.

Археологи обнаружили череп возрастом 7000 лет (фото: facebook.com/inna.potekhina.9)

Кроме того, ученые сделают анализ ДНК, и тогда уже смогут больше рассказать о жизни человека, которому принадлежит череп, и его происхождении.