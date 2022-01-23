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В Германии нашли жетон солдата из Львова, которого 80 лет считали пропавшим без вести

Новина українською →
Германия, Воскресенье 23 января 2022 22:07
В Германии нашли жетон солдата из Львова, которого 80 лет считали пропавшим без вести Фото: в Германии нашли останки украинцев (facebook.com/dmytro.kuleba)
Автор: Роман Мирончук

Министерство зарубежных дел обнаружило в Германии солдат из Украины, которых 80 лет считали пропавшими без вести. Это история нескольких украинцев, среди которых Ивaн Пастернaк из Львова и его семья.

Об этом сообщил министр Дмитрий Kулеба на своей странице в Facebook.

В 1941 году 8 июня 1941 года Ивану исполнилось 33 года. Когда немцы напали на СССР, то его вместе с другими украинцами призвали в армию. Вскоре он попал в плен, а потом его отправили в Германию.

Родным не было ничего известно о его местоположении. Более того, они навсегда потеряли с ним связь. Единственное, что они получили потом, так это извещение, что Иван пропал без вести.

В 2021 году в одном из районов Бремена на севере Германии начали проводить подготовительные работы к промышленному строительству. При этом стройка будет на месте захоронении советских военнопленных и рабочих.

Пока что строительство приостановили, чтобы более тщательно исследовать это место.

Украинские студенты на этом месте нашли отдельные кости и солдатские номерные жетоны. Среди находок был также жетон №14683, который принадлежал украинскому солдату Ивану Пастернаку.

В Германии нашли жетон солдата из Львова, которого 80 лет считали пропавшим без вести

В Германии обнаружили останки украинцев, которых 80 лет считали пропавшими без вести (facebook.com/dmytro.kuleba)

Исследователи нашли родственников Ивана. Оказалось, что во Львове живет его дочь Мария Ивановна с тремя детьми.

Кроме того, были обнаружены еще два украинских воина - Сергей Селик (Зелик), уроженец Киевской области 1921 г.р., и Николай Ковальчук 1915 г.р. из Волыни. Близких Сергея уже нашли, а родственников Николая еще ищут.

Раскопки продолжаться вплоть до марта 2022 года, поэтому, вероятно, будут найдены останки и других украинских солдат.

Напомним, археологи нашли огромный череп, который может опровергнуть теории о происхождении человека.

Мы также писали о том, что в Омане археологи обнаружили редкий артефакт, которому 4 000 лет.

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археологические раскопки
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