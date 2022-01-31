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Під Запоріжжям на Мамай-Горі археологи виявили череп віком 7000 років (фото)

Автор: Роман Мирончук

На Мамай-Горі над Дніпром у Запорізькій області археологи виявили людський череп віком майже 7 тисяч років.

Про це повідомляє Інна Потєхіна - співробітниця Інституту археології НАН України та Національного університету "Києво-Могилянська академія".

За словами Потєхіна, великий неолітичний некрополь археологи знайшли ще в 2020 році. Останки розчистять, після чого їх відправлять на подальше вивчення.

"Ще трохи розчищення, і вже буде видно реальні риси обличчя далекого предка, широке обличчя з похилим чолом, низькі прямокутні орбіти, мужні обриси нижньої щелепи", - зазначила експерт.

Археологи виявили череп віком 7000 років (фото: facebook.com/inna.potekhina.9)

Крім того, вчені зроблять аналіз ДНК, і тоді вже зможуть більше розповісти про життя людини, якій належить череп, і її походження.

Нагадаємо, археологи виявили стародавній череп, якому близько 2000 років. При цьому на ньому були сліди хірургічної операції. Вчені вважають, що чоловік був воїном і отримав рану в бою.

Ймовірно, стародавні перуанські хірурги зробили операцію з імплантації. Чоловікові вставили в череп металеву пластину і зв'язали зламані кістки.

Ми також писали про те, що в Німеччині знайшли жетон солдата зі Львова, якого 80 років вважали зниклим безвісти.

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Запорожская областьархеологические раскопки