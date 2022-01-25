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Археологи обнаружили древний череп со следами хирургической операции: ему более 2000 лет

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Вторник 25 января 2022 15:16
Археологи обнаружили древний череп со следами хирургической операции: ему более 2000 лет Фото: Археологи нашли древний череп со следами хирургической операции (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Американские ученые и археологи сделали сенсационное открытие, которое полностью перевернуло представление о древней медицине.

Как сообщает издание Express, в одном из черепов перуанского воина обнаружили металлическую пластину и следы хирургической операции.

Череп перуанского воина, которому более 2000 лет, сейчас находится в Музее остеологии Skeletons в Оклахоме. По данным исследований, этот воин получил рану в бою, и врачи тех времен провели ему уникальную операцию.

У этого черепа вытянутая форма и по мнению ученых, она стала такой в результате связывания. В те времена такая форма черепа указывала на социальный статус.

Много вопросов у исследователей вызвала металлическая пластина, которая была размещена в черепе. Вероятно, древние перуанские хирурги провели операцию по имплантации, чтобы восстановить сломанный череп.

Состав металла на данный момент выяснить не удалось, но по мнению ученых, это указывает на прямые доказательства существования древней хирургии.

Удалось также выяснить, что пластину не заливали, а именно поместили в череп, чтобы связать сломанные кости.

И эта операция не стала посмертной или смертельной – древний воин потом с ней жил. На это указывает то, что пластина успела срастись с костями черепа.

Археологи обнаружили древний череп со следами хирургической операции: ему более 2000 летАрхеологи обнаружили древний череп со следами хирургической операции: ему более 2000 летФото: Музей остеологии

Напомним, ранее мы писали о том, что в Германии нашли жетон солдата из Львова, которого 80 лет считали пропавшим без вести.

А также рассказывали о том, что археологи нашли огромный череп, который может опровергнуть теории о происхождении человека.

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