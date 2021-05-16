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В Запорожье женщина провалилась под землю возле больницы: пришлось вызывать спасателей

Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 16 мая, в Запорожье женщина провалилась под землю возле областной больницы. Она застряла по пояс в подземном проеме, и чтобы ее вытащить пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщает "ZаБор".

В Запорожье женщина провалилась под землю (фото: zabor.zp.ua)

Инцидент произошел около 13:00, когда женщина шла в медучреждение проведать родственника.

В Запорожье женщина провалилась под землю (фото: zabor.zp.ua)

Местные жители жалуются, что перед зданием больницы асфальтное покрытие все в ямах, и после дождя люди должны перепрыгивать через заполненные водой ямы.

В Запорожье женщина провалилась под землю (фото: zabor.zp.ua)

Напомним, под Одессой в колодце нашли четыре тела - трое мужчин и одна женщина. При этом следов насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было.

Первыми тревогу забили дети, которые не дождались родителей с работы. Три сестры пошли сами искать родителей по селу. После чего к поискам подключился участковый, который нашел свидетеля Владимира. Мужчина рассказал, что видел пропавших возле заброшенного колодца.

Ранее в Киеве на улице Петропавловской посреди дороги провалился асфальт. Образовалась огромная яма и движение автомобилей было ограничено.

На место инцидента приехали коммунальные службы, включая Киевводоканал. Асфальт провалился недалеко от магазина, где также рядом есть пешеходные переходы, но к счастью, никто не пострадал.

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