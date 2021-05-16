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У Запоріжжі жінка провалилася під землю біля лікарні: довелося викликати рятувальників

Автор: Роман Мирончук

У неділю, 16 травня, в Запоріжжі жінка провалилася під землю біля обласної лікарні. Вона застрягла по пояс в підземному отворі, і щоб її витягнути довелося викликати рятувальників.

Про це повідомляє "ZаБор".

У Запоріжжі жінка провалилася під землю (фото: zabor.zp.ua)

Інцидент стався близько 13:00, коли жінка йшла в медустанову провідати родича.

У Запоріжжі жінка провалилася під землю (фото: zabor.zp.ua)

Місцеві жителі скаржаться, що перед будівлею лікарні асфальтне покриття все в ямах, і після дощу люди повинні перестрибувати через заповнені водою ями.

У Запоріжжі жінка провалилася під землю (фото: zabor.zp.ua)

Нагадаємо, під Одесою в колодязі знайшли чотири тіла - троє чоловіків і одна жінка. При цьому слідів насильницької смерті на тілах загиблих виявлено не було.

Першими на сполох забили діти, які не дочекалися батьків з роботи. Три сестри пішли самі шукати батьків по селу. Після чого до пошуків приєднався дільничний, який знайшов свідка Володимира. Чоловік розповів, що бачив зниклих біля покинутого колодязя.

Раніше в Києві на вулиці Петропавлівській посеред дороги провалився асфальт. Утворилася величезна яма і рух автомобілів було обмежено.

На місце інциденту приїхали комунальні служби, включаючи Київводоканал. Асфальт провалився недалеко від магазину, де також поруч є пішохідні переходи, але на щастя, ніхто не постраждав.

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