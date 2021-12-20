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В Запорожье сняли эффектное видео, как пожарного провожали на пенсию

Автор: Роман Мирончук

В Запорожье в Коммунарском районе очевидцы засняли на видео момент, как пожарного провожали на пенсию его коллеги. Так возле пожарной части мужчину поливали из всех шлангов и включили в машинах сирены.

Видео проводов бойца ГСЧС опубликовали запорожском паблике "ZP_NEWS" в Instagram.

Все происходило возле пожарной части, которая находится районе остановки "Техникум" на Космосе.

Пользователи сети удивляются такой традиции, а также шутят о том, что в декабре довольно холодно стоять под струями воды.

  • Класс! Хорошая традиция;
  • Сколько внимания! Не каждого так провожают на пенсию!!! Эффектно!!! Здоровья ему и огромной пенсии, не 2600 гривен!
  • Вот это я понимаю! Молодцы!!! Браво!!!
  • Приятно смотреть на доброту и уважение людей;
  • Мне кажется, что это самое прекрасное за 2021 год;
  • Классная традиция у них, молодцы;
  • Лучше бы он летом пошел на пенсию... в такой дубак так проводить...можно в льдинку превратиться;
  • Теперь главное, чтоб здоровым ушел на пенсию...
  • Молодцы, супер. Вот это коллектив!
  • Реально первый раз такое вижу! Круто!
  • Надеюсь он не заболеет... В такой холод обливать водой...

Напомним, в Мариуполе главная елка города упала из-за сильного ветра.

Мы также писали о том, в Одессе сняли курьезное видео, как мужчина решил выгулять собаку на крыше дома.

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ЗапорожьеГСЧС