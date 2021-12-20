В Запорожье сняли эффектное видео, как пожарного провожали на пенсию

В Запорожье в Коммунарском районе очевидцы засняли на видео момент, как пожарного провожали на пенсию его коллеги. Так возле пожарной части мужчину поливали из всех шлангов и включили в машинах сирены.
Видео проводов бойца ГСЧС опубликовали запорожском паблике "ZP_NEWS" в Instagram.
Все происходило возле пожарной части, которая находится районе остановки "Техникум" на Космосе.
Пользователи сети удивляются такой традиции, а также шутят о том, что в декабре довольно холодно стоять под струями воды.
Напомним, в Мариуполе главная елка города упала из-за сильного ветра.
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