В Мариуполе главная елка города упала из-за сильного ветра (видео)

Сегодня вечером, 19 декабря, главная елка Мариуполя Донецкой области, которая установлена на Театральной площади, упала из-за сильного ветра.

Об этом сообщает местный телеканал "TВ-7" на своей странице в Facebook.

"Главная елка Мариуполя упала из-за сильного ветра. Как сообщается на странице Facebook городского совета, подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями", - говорится в сообщении. На видео видно, как вечером украшенная елка стоит на площади, а потом резко начинает падать. Все остальные праздничные локации возле Драматического театра продолжают работать: ярмарка, каток и резиденция Святого Николая. Отметим, что сегодня в Мариуполе был сильный ветер, порывы которого превышали 15 м/с. В Мариуполе упала главная елка (видео: YouTube)