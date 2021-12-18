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В Одессе мужчина решил выгулять собаку на крыше дома, но что-то пошло не так: курьезное видео

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Одесса, Суббота 18 декабря 2021 21:35
В Одессе мужчина решил выгулять собаку на крыше дома, но что-то пошло не так: курьезное видео В Одессе мужчина выгуливал собаку на крыше (скрин с видео)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе в жилом комплексе "Гагарин" мужчина решил выгулять свою собаку на крыше дома. Однако, что-то пошло не так.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Х**ва Одесса".

Так, на ролике видно, как мужчина в сером халате гоняется за маленьким белым пушистым песиком, вероятно, породы шпиц. В частности, владелец пытается подойти к животному с разных сторон, но пес будто играет со своим хозяином и убегает от него.

"Выгуливать собаку на крыше оказалось сомнительной идеей", - отмечает автор поста.

В комментариях пользователи смеются с видео и пишут, что нужно выгуливать на поводке.

  • Без поводка даже;
  • И не боится, что собака пригнет с крыши;
  • Собака такая шустра;
  • Здесь скорее всего собака выгуливает человека;
  • Мой шпиц на улице без поводка тоже неуправляемой;
  • Класс! Смеют не могу с них;
  • Будто больше нет места где выгуливать собаку;
  • Он, должно быть, еще до сих пор так бегает.

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина бросила свою собаку в парке и уехала на заработки.

Также мы писали, что в Киеве с Северного моста в Днепр сбросили собаку. К счастью животное спасли рыбаки.

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