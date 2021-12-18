В Одессе мужчина решил выгулять собаку на крыше дома, но что-то пошло не так: курьезное видео

В Одессе в жилом комплексе "Гагарин" мужчина решил выгулять свою собаку на крыше дома. Однако, что-то пошло не так.

Так, на ролике видно, как мужчина в сером халате гоняется за маленьким белым пушистым песиком, вероятно, породы шпиц. В частности, владелец пытается подойти к животному с разных сторон, но пес будто играет со своим хозяином и убегает от него.

"Выгуливать собаку на крыше оказалось сомнительной идеей", - отмечает автор поста.

В комментариях пользователи смеются с видео и пишут, что нужно выгуливать на поводке.