В Одессе мужчина решил выгулять собаку на крыше дома, но что-то пошло не так: курьезное видео
В Одессе в жилом комплексе "Гагарин" мужчина решил выгулять свою собаку на крыше дома. Однако, что-то пошло не так.
Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Х**ва Одесса".
Так, на ролике видно, как мужчина в сером халате гоняется за маленьким белым пушистым песиком, вероятно, породы шпиц. В частности, владелец пытается подойти к животному с разных сторон, но пес будто играет со своим хозяином и убегает от него.
"Выгуливать собаку на крыше оказалось сомнительной идеей", - отмечает автор поста.
В комментариях пользователи смеются с видео и пишут, что нужно выгуливать на поводке.
- Без поводка даже;
- И не боится, что собака пригнет с крыши;
- Собака такая шустра;
- Здесь скорее всего собака выгуливает человека;
- Мой шпиц на улице без поводка тоже неуправляемой;
- Класс! Смеют не могу с них;
- Будто больше нет места где выгуливать собаку;
- Он, должно быть, еще до сих пор так бегает.
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