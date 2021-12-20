У Запоріжжі зняли ефектне відео, як пожежного проводжали на пенсію

У Запоріжжі в Комунарському районі очевидці зняли на відео момент, як пожежного проводжали на пенсію його колеги. Так біля пожежної частини чоловіка поливали з усіх шлангів і включили в машинах сирени.
Відео проводів бійця ДСНС опублікували Запорізькому пабліку "ZP_NEWS" в Instagram.
Все відбувалося біля пожежної частини, яка знаходиться районі зупинки "Технікум" на космосі.
Користувачі мережі дивуються такій традиції, а також жартують про те, що в грудні досить холодно стояти під струменями води.
Нагадаємо, в Маріуполі головна ялинка міста впала через сильний вітер.
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