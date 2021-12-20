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У Запоріжжі зняли ефектне відео, як пожежного проводжали на пенсію

Автор: Роман Мирончук

У Запоріжжі в Комунарському районі очевидці зняли на відео момент, як пожежного проводжали на пенсію його колеги. Так біля пожежної частини чоловіка поливали з усіх шлангів і включили в машинах сирени.

Відео проводів бійця ДСНС опублікували Запорізькому пабліку "ZP_NEWS" в Instagram.

Все відбувалося біля пожежної частини, яка знаходиться районі зупинки "Технікум" на космосі.

Користувачі мережі дивуються такій традиції, а також жартують про те, що в грудні досить холодно стояти під струменями води.

  • Класно! Хороша традиція;
  • Скільки уваги! Не кожного так проводжають на пенсію!!! Ефектно!!! Здоров'я йому і величезної пенсії, не 2600 гривень!
  • Ось це я розумію! Молодці!!! Браво!!!
  • Приємно дивитися на доброту і повагу людей;
  • Мені здається, що це найпрекрасніше за 2021 рік;
  • Класна традиція у них, молодці;
  • Краще б він влітку пішов на пенсію... у такий дубак так проводити...можна в крижинку перетворитися;
  • Тепер головне, щоб здоровим пішов на пенсію...
  • Молодці, супер. Ось це колектив!
  • Реально перший раз таке бачу! Круто!
  • Сподіваюся він не захворіє... У такий холод обливати водою...

Нагадаємо, в Маріуполі головна ялинка міста впала через сильний вітер.

Ми також писали про те, в Одесі зняли курйозне відео, як чоловік вирішив вигуляти собаку на даху будинку.

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ЗапоріжжяДСНС