В Запорожье сняли эффектное видео, как пожарного провожали на пенсию
Фото: в Запорожье засняли на видео, как пожарного отправляют на пенсию
В Запорожье в Коммунарском районе очевидцы засняли на видео момент, как пожарного провожали на пенсию его коллеги. Так возле пожарной части мужчину поливали из всех шлангов и включили в машинах сирены.
Видео проводов бойца ГСЧС опубликовали запорожском паблике "ZP_NEWS" в Instagram.
Все происходило возле пожарной части, которая находится районе остановки "Техникум" на Космосе.
Пользователи сети удивляются такой традиции, а также шутят о том, что в декабре довольно холодно стоять под струями воды.
- Класс! Хорошая традиция;
- Сколько внимания! Не каждого так провожают на пенсию!!! Эффектно!!! Здоровья ему и огромной пенсии, не 2600 гривен!
- Вот это я понимаю! Молодцы!!! Браво!!!
- Приятно смотреть на доброту и уважение людей;
- Мне кажется, что это самое прекрасное за 2021 год;
- Классная традиция у них, молодцы;
- Лучше бы он летом пошел на пенсию... в такой дубак так проводить...можно в льдинку превратиться;
- Теперь главное, чтоб здоровым ушел на пенсию...
- Молодцы, супер. Вот это коллектив!
- Реально первый раз такое вижу! Круто!
- Надеюсь он не заболеет... В такой холод обливать водой...
Напомним, в Мариуполе главная елка города упала из-за сильного ветра.
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