В Запорожье сняли эффектное видео, как пожарного провожали на пенсию

Фото: в Запорожье засняли на видео, как пожарного отправляют на пенсию

В Запорожье в Коммунарском районе очевидцы засняли на видео момент, как пожарного провожали на пенсию его коллеги. Так возле пожарной части мужчину поливали из всех шлангов и включили в машинах сирены.

Видео проводов бойца ГСЧС опубликовали запорожском паблике "ZP_NEWS" в Instagram.

Все происходило возле пожарной части, которая находится районе остановки "Техникум" на Космосе. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Запорожье (@zp_news) Пользователи сети удивляются такой традиции, а также шутят о том, что в декабре довольно холодно стоять под струями воды. Класс! Хорошая традиция;

Сколько внимания! Не каждого так провожают на пенсию!!! Эффектно!!! Здоровья ему и огромной пенсии, не 2600 гривен!

Вот это я понимаю! Молодцы!!! Браво!!!

Приятно смотреть на доброту и уважение людей;

Мне кажется, что это самое прекрасное за 2021 год;

Классная традиция у них, молодцы;

Лучше бы он летом пошел на пенсию... в такой дубак так проводить...можно в льдинку превратиться;

Теперь главное, чтоб здоровым ушел на пенсию...

Молодцы, супер. Вот это коллектив!

Реально первый раз такое вижу! Круто!

Надеюсь он не заболеет... В такой холод обливать водой...