У Запоріжжі зняли ефектне відео, як пожежного проводжали на пенсію
Фото: у Запоріжжі зняли на відео, як пожежного відправляють на пенсію
У Запоріжжі в Комунарському районі очевидці зняли на відео момент, як пожежного проводжали на пенсію його колеги. Так біля пожежної частини чоловіка поливали з усіх шлангів і включили в машинах сирени.
Відео проводів бійця ДСНС опублікували Запорізькому пабліку "ZP_NEWS" в Instagram.
Все відбувалося біля пожежної частини, яка знаходиться районі зупинки "Технікум" на космосі.
Користувачі мережі дивуються такій традиції, а також жартують про те, що в грудні досить холодно стояти під струменями води.
- Класно! Хороша традиція;
- Скільки уваги! Не кожного так проводжають на пенсію!!! Ефектно!!! Здоров'я йому і величезної пенсії, не 2600 гривень!
- Ось це я розумію! Молодці!!! Браво!!!
- Приємно дивитися на доброту і повагу людей;
- Мені здається, що це найпрекрасніше за 2021 рік;
- Класна традиція у них, молодці;
- Краще б він влітку пішов на пенсію... у такий дубак так проводити...можна в крижинку перетворитися;
- Тепер головне, щоб здоровим пішов на пенсію...
- Молодці, супер. Ось це колектив!
- Реально перший раз таке бачу! Круто!
- Сподіваюся він не захворіє... У такий холод обливати водою...
Нагадаємо, в Маріуполі головна ялинка міста впала через сильний вітер.
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