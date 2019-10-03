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В Запорожье у ребенка в руках взорвался iPhone (видео)

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 15:03
В Запорожье у ребенка в руках взорвался iPhone (видео)
У школьницы взорвался смартфон (Коллаж РБК-Украина)

У запорожской школьницы в руках взорвался смартфон

В Запорожье у школьницы в руках взорвался iPhone. Смартфон загорелся в то время, когда девочка планировала идти в школу. Об этом сообщает "Акцент", ссылаясь на информацию местного жителя. Мужчина - отец школьницы.

"Дочка собиралась в школу, пошла обуваться, телефон был в руках. Как вдруг ни с того ни с сего он хлопнул, начал шипеть, искриться. Она его сразу же выбросила из рук. На полу он уже загорелся", - рассказал отец девочки Егор.

Видео: У девочки загорелся телефон (YouTube/Акцент)

Позже выяснилось, что у устройства взорвался аккумулятор. В чем причина случившегося пока что неизвестно. Телефон эксплуатировался в обычном режиме и нормальных температурных условиях.

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В Запорожье у ребенка в руках взорвался iPhone (видео)Фото: Телефон использовался в нормальных условиях (akzent.zp.ua)

"Хорошо, что это произошло не в сумке, или если бы он лежал на диване, то мог бы случиться пожар в квартире. Мой совет вам — не оставляйте телефоны без присмотра",- резюмировал мужчина.

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