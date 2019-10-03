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У Запоріжжі у дитини в руках вибухнув iPhone (відео)

STYLERЖиття    03.10.2019 - 15:03
У Запоріжжі у дитини в руках вибухнув iPhone (відео)
У школярки вибухнув смартфон (Колаж РБК-Україна)

У запорізької школярки в руках вибухнув смартфон

У Запоріжжі у школярки в руках вибухнув iPhone. Смартфон загорівся в той час, коли дівчинка планувала йти в школу. Про це повідомляє "Акцент", посилаючись на інформацію місцевого жителя. Чоловік - батько дитини.

"Донька збиралася до школи, пішла взуватися, телефон був у руках. Як раптом ні з того ні з сього він грюкнув, почав шипіти, іскритися. Вона його відразу ж викинула з рук. На підлозі він уже загорівся", - розповів батько дівчинки Єгор.

Відео: У дівчинки загорівся телефон (YouTube/Акцент)

Пізніше з'ясувалося, що у пристрої вибухнув акумулятор. У чому причина інциденту поки що невідомо. Телефон експлуатувався в звичайному режимі і нормальних температурних умовах.

У Запоріжжі у дитини в руках вибухнув iPhone (відео)Фото: Телефон використовувався в нормальних умовах (akzent.zp.ua)

"Добре, що це сталося не в сумці, або якби він лежав на дивані, то могла б статися пожежа в квартирі. Моя порада вам — не залишайте телефони без нагляду",- резюмував чоловік.

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