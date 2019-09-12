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Стоимость Apple превысила 1 трлн долларов после выпуска iPhone 11

Новости » Телеком & IT    12.09.2019 - 16:18
Стоимость Apple превысила 1 трлн долларов после выпуска iPhone 11
Фото: Apple презентует новый iPhone (flickr.com/Andy)

Акции компании выросли на 3,18%

Капитализация компании Apple после презентации iPhone 11 превысила 1 триллион долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные американской электронной биржи NASDAQ.

Согласно данным, на момент закрытия торгов вечером 11 сентября акции компании выросли на 3,18%. Теперь стоимость акции равняется 223,6 дол за единицу.

В целом стоимость компании Apple через сутки после презентации iPhone 11 оценивается в 1 трлн 10 млрд 443 млн долларов.

Отметим, ранее стоимость компании Apple превышала 1 трлн дол осенью 2018 года, после чего акции упали в цене. В последнее время капитализация компании была в пределах 950 млрд дол.

Напомним, 10 сентября Apple презентовала три новые модели iPhone 11. Самой доступной станет стоимость iPhone 11 на 64 Гб, более дорогие модели - iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Стоимость смартфона стартует от 699 дол. Самая дорогая модель iPhone 11 Pro Max полной комплектации стоит 1449 дол.

Также РБК-Украина сообщало, что осенью 2018 года стоимость компании Amazon превысила 1 трлн долларов. Компания стала второй в США, кому удалось превысить отметку в трлн дол.

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