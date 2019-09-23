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В Харькове взорвали банкомат

Новости » Происшествия    23.09.2019 - 11:32
В Харькове взорвали банкомат
Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства

В Харькове в Шевченковском районе неизвестные взорвали банкомат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу областной полиции.

Как сообщается, в 3:30 в полицию поступила информация о том, что на улице Клочковской, 276-Б, произошел взрыв банкомата.

По адресу выезжали руководители Шевченковском отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Информация внесена в Журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 19 июля в Киевском районе Харькова и в городе Люботине неизвестные взорвали банкоматы. Полиция изъяла вещественные доказательства и направила на экспертизу.

Кроме того, 29 мая трое неизвестных зашли в тамбур банковского отделения "Приватбанка", взорвали банкомат и, похитив кассеты с наличностью, скрылись с места преступления. Об инциденте полиции сообщил местный житель, который слышал взрыв и пытался задержать преступников.

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