В Запорожье произошло жуткое ДТП: иностранные студенты сгорели заживо (видео)

В Запорожье автомобиль врезался в рекламный щит и загорелся
В Запорожье произошло смертельное ДТП с участием автомобилей BMW и Nissan. В результате аварии погибли трое иностранных студентов медицинского университета - ребята сгорели заживо.
Кроме того, пострадали молодой человек и девушка, которых очевидцы происшествия успели вытащить из машины. Об этом передает Telegram-канал "Это Запорожье".
Студенты ехали в автомобиле BMW вечером 17 сентября по Набережной в среднем ряду и на большой скорости столкнулись с Nissan, ударив машину в бок. После этого BMW влетела в рекламный щит и загорелась.
К месту происшествия поспешили свидетели аварии, которые и достали из разбитого автомобиля водителя и пассажира - парня и девушку.
Остальные студенты, которые находились в салоне авто на заднем сидении, погибли в огне.
Также сообщается, что в результате аварии пострадал еще один молодой человек.
Видео: В Запорожье произошло смертельное ДТП с тремя жертвами
На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики "скорой помощи". Детали и обстоятельства страшного ДТП выясняются.
В Запорожье авто со студентами врезалось в рекламный щит и загорелось (фото с Telegram-канала its_zp)
В интернете появились кадры, как люди пытались спасти выживших. Ролик можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - просмотр материалов крайне не рекомендуется впечатлительным людям, кадры 21+)!
Кроме того, в сети показали видео момента аварии, снятое видеорегистратором в авто проезжающего мимо автомобиля.
Видео: В Запорожье произошло смертельное ДТП со студентами
Ранее сообщалось, что появились детали смертельного ДТП под Киевом, в котором погибло 6 человек.
Напомним, недавно в Днепре маршрутка насмерть переехала женщину на "зебре", и момент трагедии попал на видео.