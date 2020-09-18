В Запорожье произошло жуткое ДТП: иностранные студенты сгорели заживо (видео)

В Запорожье произошло смертельное ДТП с участием автомобилей BMW и Nissan. В результате аварии погибли трое иностранных студентов медицинского университета - ребята сгорели заживо.

Кроме того, пострадали молодой человек и девушка, которых очевидцы происшествия успели вытащить из машины. Об этом передает Telegram-канал "Это Запорожье".

Студенты ехали в автомобиле BMW вечером 17 сентября по Набережной в среднем ряду и на большой скорости столкнулись с Nissan, ударив машину в бок. После этого BMW влетела в рекламный щит и загорелась.

К месту происшествия поспешили свидетели аварии, которые и достали из разбитого автомобиля водителя и пассажира - парня и девушку.

Остальные студенты, которые находились в салоне авто на заднем сидении, погибли в огне.

Также сообщается, что в результате аварии пострадал еще один молодой человек.

Видео: В Запорожье произошло смертельное ДТП с тремя жертвами

На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики "скорой помощи". Детали и обстоятельства страшного ДТП выясняются.

В Запорожье авто со студентами врезалось в рекламный щит и загорелось (фото с Telegram-канала its_zp)

В интернете появились кадры, как люди пытались спасти выживших. Ролик можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - просмотр материалов крайне не рекомендуется впечатлительным людям, кадры 21+)!

Кроме того, в сети показали видео момента аварии, снятое видеорегистратором в авто проезжающего мимо автомобиля.

Видео: В Запорожье произошло смертельное ДТП со студентами

Ранее сообщалось, что появились детали смертельного ДТП под Киевом, в котором погибло 6 человек.

Напомним, недавно в Днепре маршрутка насмерть переехала женщину на "зебре", и момент трагедии попал на видео.