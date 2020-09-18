У Запоріжжі сталася моторошна ДТП: іноземні студенти згоріли живцем (відео)

У Запоріжжі сталася смертельна ДТП за участю автомобілів BMW та Nissan. В результаті аварії загинули троє іноземних студентів медичного університету - молоді люди згоріли живцем.

Крім того, постраждали молодий чоловік і дівчина, яких очевидці події встигли витягнути з машини. Про це передає Telegram-канал "Це Запоріжжя".

Студенти їхали в автомобілі BMW ввечері 17 вересня по Набережній в середньому ряду і на великій швидкості зіткнулися з Nissan, вдаривши машину в бік. Після цього BMW влетіла у рекламний щит і загорілася.

До місця події поспішили свідки аварії, які й витягли з розбитого автомобіля водія і пасажира - хлопця і дівчину.

Інші студенти, які перебували в салоні авто, на задньому сидінні, загинули у вогні.

Також повідомляється, що в результаті аварії постраждав ще один молодий чоловік.

Відео: У Запоріжжі сталася смертельна ДТП з трьома жертвами

На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики "швидкої допомоги". Деталі та обставини страшної ДТП з'ясовуються.

В Запоріжжі авто зі студентами врізалося в рекламний щит і згоріло (фото з Telegram-каналу its_zp)

В інтернеті з'явилися кадри, як люди намагалися врятувати тих, хто вижили. Ролик можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - перегляд матеріалів вкрай не рекомендується вразливим людям, кадри 21+)!

Крім того, в мережі показали відео аварії, зняте відеореєстратором в авто проїжджаючого повз автомобіля.

Відео: У Запоріжжі сталася смертельна ДТП зі студентами

Раніше повідомлялося, що з'явилися деталі смертельної ДТП під Києвом, в якій загинули 6 людей.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі маршрутка насмерть переїхала жінку на "зебрі", і момент трагедії потрапив на відео.