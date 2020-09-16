В Днепре маршрутка насмерть переехала женщину на "зебре": жуткое ДТП попало на видео

В Днепре маршрутка задавила женщину на переходе (коллаж РБК-Украина)

Водитель маршрутки пропустил одного пешехода, а второго задавил

В Днепре маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе и задавила несчастную. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Трагедия произошла около 12 часов дня в центре города. Об этом 16 сентября передает "Днепр оперативный".

Автобус совершил наезд на женщину на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Андрея Фабра.

В сети было опубликовано видео трагедии, снятое камерой наблюдения.

На кадрах видно, как две женщины переходят дорогу по "зебре" возле перекрестка на зеленый свет. Внезапно светофор перестал работать.

В этот момент маршрутный автобус поворачивал на проспект - водитель пропустил одну женщину, а вторую задавил. При этом бус двигался очень медленно, тем не менее маршрутчик не затормозил.

Женщина-пешеход оказалась под колесами транспорта, который протащил несчастную еще несколько метром, после чего остановился. Страшное ДТП произошло у всех на глазах.

Ролик с моментом смертельного наезда можно посмотреть по этой ссылке.

После трагедии водитель рассказал, что не заметил женщину, которая вышла на пешеходный переход.

На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все детали и обстоятельства жуткого дорожного инцидента.

Ранее сообщалось, что под Днепром беременную женщину задавил автомобиль - молодая мама чудом успела оттолкнуть коляску, и ее двухлетний малыш остался жив. Сама женщина скончалась в больнице.

Напомним, что недавно под Полтавой микроавтобус сбил двух велосипедистов, и в результате ДТП один из них погиб.