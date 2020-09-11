Появились детали смертельного ДТП под Киевом: спасают всей больницей

ДТП с маршруткой под Киевом (коллаж РБК-Украина)

В аварии под Киевом погибло 6 человек

В смертельном ДТП под Киевом погибло 6 человек. Водитель одного из грузовиков двигался в сторону Киева, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и "ВАЗ". После аварии в Бориспольскую больницу интенсивного лечения было доставлено 12 человек, среди которых семья с 3-летним ребенком.

У всех пострадавши очень тяжелые травмы, за их жизни борются медики. Об этом написали на странице в Facebook учреждения.

"Для оказания помощи пострадавшим были организовано дополнительные смены персонала. Хирурги, травматологи, анестезиологи и медсестры работали слаженно и профессионально. Помощь пациентам предоставлена в полном объеме, при необходимости проведения КТ внутренних органов, рентген и УЗИ", - сказано в сообщении.

В больнице борются за жизнь людей (фото: facebook.com/groups)

Отметим, что первым в больнице оказался водитель автомобиля, который больше всего пострадал в аварии. У остальных пациентов разные травмы — закрытые черепно-мозговые, травмы брюшной полости, различные переломы.

Среди пострадавших - целая семья с трехлетним ребенок, которого уже начали оперировать.

Как сообщалось ранее, в полиции рассказали подробности масштабного ДТП под Киевом и открыли дело.