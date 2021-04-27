В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок: кто понесет ответственность

В Запорожье со второго этажа детского садика выпал ребенок. Четырехлетний мальчик получил многочисленные травмы и доставлен в больницу.

Происшествие произошло вчера, 26 апреля, около 18 часов в садике по ул. Дудыкина 20а. В полицию поступило сообщение от медиков больницы, что в медучреждение доставили мальчика, который травмировался в детском саду.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Вчера вечером ребенок находился в коме.

Подробности произошедшего

В Управлении Нацполиции Запорожской области сообщили, что мальчик, находясь в своей группе один, открыл окно и, перегнувшись на подоконник, выпал на козырек входной двери, а потом на землю.

Правоохранители открыли уголовное производство на сотрудников детского сада по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. В случае доказания вины, обвиняемым грозит ограничение свободы сроком от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Отметим, что на утро 27 апреля состояние ребенка стабилизировалось. Об этом сообщила волонтер из Запорожья Злата Некрасова.

"Утром я посетила дошкольное учреждение. На окнах спальной комнаты нет ограничений к доступу, ручки не съемные, ограничители не стоят, у детей свободный доступ к окнам. На что прошу обратить внимание все детские учреждения. В данный момент жизни ребенку ничего не угрожает, лекарствами обеспечен в полном объеме", - написала Некрасова.